Non perdere più nulla: il set da 4 Apple AirTag è ora SCONTATO!

Se desiderate tenere sempre sotto controllo i vostri oggetti più importanti, oggi è il momento perfetto per approfittare di un'offerta davvero imperdibile su Amazon. Il set da 4 Apple AirTag è infatti disponibile al prezzo scontato di 99€, con un ribasso del 23% rispetto al prezzo consigliato di 129€. Un'opportunità concreta per migliorare la vostra organizzazione quotidiana e aumentare la tranquillità quando si tratta di oggetti personali.

Apple AirTag in confezione da 4, chi dovrebbe acquistarlo?

Gli Apple AirTag sono progettati per integrarsi perfettamente con l'ecosistema Apple. Basta un semplice tap per configurarli con il vostro iPhone o iPad, e immediatamente inizieranno a lavorare in sinergia con l'app Dov'è, la stessa utilizzata per localizzare dispositivi Apple e amici o familiari. Da quel momento in poi, ritrovare oggetti smarriti come chiavi, borse o zaini diventa estremamente semplice e veloce.

Una delle funzionalità più apprezzate è la tecnologia Ultra Wideband, che permette, sui modelli di iPhone compatibili (dall'11 in poi), di accedere alla funzione Posizione precisa: una guida visiva e tattile vi condurrà fino al punto esatto in cui si trova il vostro AirTag. Se l'oggetto è semplicemente fuori vista ma nei paraggi, potrete far emettere un suono dall'altoparlante integrato o chiedere direttamente a Siri di aiutarvi.

Nel caso in cui l'oggetto sia più distante, entra in gioco la rete Dov'è, composta da centinaia di milioni di dispositivi Apple nel mondo: il vostro AirTag può essere localizzato anche a grande distanza, mantenendo anonimità e crittografia nelle comunicazioni per garantire la privacy dell'utente. Inoltre, con l'attivazione della modalità Smarrito, riceverete una notifica appena il dispositivo rileverà l'AirTag e potrete anche lasciare un messaggio di contatto.​

Se siete utenti Apple e cercate un modo semplice, efficace e sicuro per ritrovare i vostri oggetti, questa offerta su Apple AirTag in confezione da 4 a soli 99€ rappresenta un acquisto fortemente consigliato. Un piccolo investimento che può fare una grande differenza nella vostra quotidianità. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata a questo articolo nel caso siate interessati ad acquistare anche diverse custodie per gli AirTag.

Vedi offerta su Amazon