A Natale scegli la tecnologia in casa con queste offerte Dreame

Un moderno aspirapolvere, ben lontano dal mero strumento di pulizia, si trasforma in un compagno prezioso che rivoluziona la vita familiare, donando comfort e benessere a tutta la famiglia. Oltre a svolgere efficacemente il suo compito principale, questo regalo va al di là delle aspettative, rendendo la routine domestica più gradevole e agevole per ogni membro della famiglia. La sua presenza discreta, accompagnata da una potenza silenziosa, non solo elimina lo sporco, ma contribuisce a preservare un ambiente salubre, promuovendo il benessere generale.

Questo Natale, rendi il tuo dono ancora più speciale optando per i prodotti Dreame, un'autentica garanzia di qualità e innovazione nel mondo degli aspirapolvere. Sfrutta le imperdibili offerte disponibili per regalare non solo un dispositivo di pulizia avanzato, ma anche un compagno affidabile che cambierà radicalmente la tua percezione delle pulizie domestiche.

I prodotti Dreame, con la loro straordinaria potenza di aspirazione e le caratteristiche intelligenti, offrono un'esperienza di pulizia superiore, rendendo il Natale l'occasione perfetta per elevare il comfort e la qualità della vita per te e la tua famiglia. Opta per Dreame e regala un tocco di modernità e praticità alla tua casa.

Prodotto Prezzo Originale (€) Prezzo Scontato (€) Risparmio (€) Percentuale Sconto L10 Prime 599 449 150 25.04% H12 Dual 499 429 70 14.03% R20 399 329 70 17.54% H11 Core 199 159 40 20.10% R10 239 179 60 25.10% H12 Core 299 199 100 33.44% D10s Pro 359 299 60 16.71% D10s 299 259 40 13.38% L10s Pro 449 379 70 15.59% H12 Pro 399 333 66 16.54%

Dreame L10 Prime

Prezzo originale: 599€

Nuovo prezzo: 449€

Risparmio in Euro: 150€

Risparmio percentuale: 25.04%

Compra su Amazon

Il Dreame L10 Prime è un avanzato aspirapolvere robot e mocio progettato per una pulizia versatile, dotato di una potente forza di aspirazione di 4000Pa e di doppie mop rotanti a 180RPM, rendendolo efficace su tappeti e pavimenti duri. Questa combinazione lo rende ideale per una pulizia completa. Dotato di un sensore ultrasonico avanzato, rileva intelligentemente i tappeti, sollevando automaticamente i mop di 7 mm per evitare che si bagnino. Utilizzando la navigazione Laser Direct Sensor (LDS), il L10 Prime crea una mappa 3D della tua casa, ottimizzando le rotte di pulizia. Il controllo vocale tramite Alexa e Google Assistant aggiunge praticità. Altre caratteristiche includono mop autopulenti, zone senza mocio personalizzabili e quattro modalità di pulizia: Silenziosa, Eco, Standard e Turbo.

Dreame H12 Dual

Prezzo originale: 499€

Nuovo prezzo: 429€

Risparmio in Euro: 70€

Risparmio percentuale: 14.03%

Compra su Amazon

Il Dreame H12 Dual è un potente aspirapolvere e lavapavimenti senza fili 4-in-1, con 4000 Pa di aspirazione e sistema di pulizia a 2 rulli per efficacia su tappeti e pavimenti duri. Dotato di sensore ultrasonico e navigazione Laser Direct Sensor (LDS) per una pulizia efficiente. Supporta il controllo vocale con Alexa e Google Assistant. Altre caratteristiche includono lavaggio automatico del rullo, zone senza lavaggio personalizzabili e quattro modalità di pulizia. Rispetto al Dreame L10 Prime, offre maggiore potenza e sistema a 2 rulli, ideale per una pulizia efficace di tappeti e pavimenti duri, con il vantaggio del lavaggio automatico del rullo per facilità di manutenzione.

Dreame R20

Prezzo originale: 399€

Nuovo prezzo: 329€

Risparmio in Euro: 70€

Risparmio percentuale: 17.54%

Compra su Amazon

l Dreame R20 è un aspirapolvere senza fili 2-in-1 con potente aspirazione di 190 AW e sistema di pulizia a rullo rigido per tappeti e pavimenti duri. Dotato di sensore di rilevamento polvere e navigazione Laser Direct Sensor (LDS) per una pulizia efficiente. Supporta il controllo vocale con Alexa e Google Assistant. Include filtro HEPA, autonomia fino a 90 minuti e maniglia pieghevole. In confronto a Dreame L10 Prime e H12 Dual, l'R20 offre potenza inferiore e sistema di pulizia diverso, risultando più conveniente, sebbene meno adatto a tappeti spessi e peli di animali domestici.

Dreame H11 Core

Prezzo originale: 199€

Nuovo prezzo: 159€

Risparmio in Euro: 40€

Risparmio percentuale: 20.10%

Compra su Amazon

Il Dreame H11 Core è un pratico aspirapolvere e lavapavimenti senza fili 2-in-1, con una potente aspirazione di 170 W e un sistema di pulizia a 2 rulli a 540 giri/min, ideale per tappeti e pavimenti duri. Dotato di un sensore ultrasonico avanzato per sollevare automaticamente i rulli su tappeti, impiega anche la navigazione Laser Direct Sensor (LDS) per una pulizia efficiente. Supporta il controllo vocale con Alexa e Google Assistant, aggiungendo praticità. Con caratteristiche come il sistema a 2 rulli per una pulizia efficace, il filtro HEPA per un'aria più pulita e l'autonomia fino a 25 minuti, l'H11 Core offre un'opzione conveniente per chi cerca prestazioni affidabili e un prezzo accessibile.

Dreame R10

Prezzo originale: 239€

Nuovo prezzo: 179€

Risparmio in Euro: 60€

Risparmio percentuale: 25.10%

Compra su Amazon

Il Dreame R10 è un versatile aspirapolvere senza fili 2-in-1, con potente aspirazione di 120 AW e sistema di pulizia a rullo rigido, ideale per tappeti e pavimenti duri. Il sensore di rilevamento della polvere regola automaticamente la potenza di aspirazione, mentre la navigazione Laser Direct Sensor (LDS) crea una mappa 3D per una pulizia efficiente. Supporta il controllo vocale con Alexa e Google Assistant. Dotato di filtro HEPA per un'aria più pulita, autonomia fino a 60 minuti e maniglia pieghevole per praticità. Rispetto a Dreame L10 Prime e H12 Dual, l'R10 offre potenza inferiore ma è più conveniente, rendendolo una scelta accessibile e performante.

Dreame H12 Core

Prezzo originale: 299€

Nuovo prezzo: 199€

Risparmio in Euro: 100€

Risparmio percentuale: 33.44%

Compra su Amazon

Il Dreame H12 Core è un avanzato aspirapolvere a umido e a secco senza fili, fornendo una potente aspirazione di 200 AW. Il sistema di pulizia a 2 rulli, con una rotazione di 540 giri/min, lo rende efficace nella rimozione di sporco, polvere e peli di animali su tappeti e pavimenti duri. Dotato di funzionalità intelligenti, utilizza la navigazione Laser Direct Sensor (LDS) per una pianificazione efficiente del percorso e supporta il controllo vocale con Alexa e Google Assistant. Il filtro HEPA cattura il 99,97% delle particelle, garantendo un'aria più pulita. Con un serbatoio dell'acqua da 900 ml e la funzione di autopulitura, l'H12 Core offre un'esperienza di pulizia completa e facile da mantenere.

Dreame D10s Pro

Prezzo originale: 359€

Nuovo prezzo: 299€

Risparmio in Euro: 60€

Risparmio percentuale: 16.71%

Compra su Amazon

Il Dreame D10s Pro è un rivoluzionario aspirapolvere robot senza fili, offrendo una potente aspirazione di 5000 Pa. Il sistema di pulizia a 2 rulli, con rotazione a 540 giri/min, garantisce una rimozione efficace di sporco, polvere e peli di animali su tappeti e pavimenti duri. Con funzionalità intelligenti, utilizza la navigazione Laser Direct Sensor (LDS) per una mappatura 3D della tua casa, pianificando un percorso di pulizia efficiente. Supporta il controllo vocale con Alexa e Google Assistant. Dotato di filtro HEPA per catturare il 99,97% delle particelle, l'autonomia fino a 280 minuti e la lavaggio automatico del rullo rendono il D10s Pro una scelta versatile, potente e facile da mantenere.

Dreame D10s

Prezzo originale: 299€

Nuovo prezzo: 259€

Risparmio in Euro: 40€

Risparmio percentuale: 13.38%

Compra su Amazon

Il Dreame D10s è un rivoluzionario aspirapolvere robot senza fili, offrendo una potente aspirazione di 5000 Pa. Il sistema di pulizia a 2 rulli, con rotazione a 540 giri/min, garantisce una rimozione efficace di sporco, polvere e peli di animali su tappeti e pavimenti duri. Con funzionalità intelligenti, utilizza la navigazione Laser Direct Sensor (LDS) per una mappatura 3D della tua casa, pianificando un percorso di pulizia efficiente. Supporta il controllo vocale con Alexa e Google Assistant. Dotato di filtro HEPA per catturare il 99,97% delle particelle, l'autonomia fino a 280 minuti e la lavaggio automatico del rullo rendono il D10s una scelta versatile, potente e facile da mantenere. La differenza principale con il Dreame D10s Pro è la potenza di aspirazione, con il D10s offrendo 4000 Pa.

Dreame L10s Pro

Prezzo originale: 449€

Nuovo prezzo: 379€

Risparmio in Euro: 70€

Risparmio percentuale: 15.59%

Compra su Amazon

Il Dreame L10s Pro si distingue come un potente aspirapolvere robot senza fili, fornendo un'aspirazione di 5300 Pa. Il sistema di pulizia a 3 spazzole, con rotazione a 540 giri/min, garantisce una rimozione efficace di sporco, polvere e peli di animali su tappeti e pavimenti duri. Con funzionalità intelligenti, utilizza la navigazione Laser Direct Sensor (LDS) per una mappatura 3D della tua casa, pianificando un percorso di pulizia efficiente. Supporta il controllo vocale con Alexa e Google Assistant. Dotato di filtro HEPA per catturare il 99,97% delle particelle, l'autonomia fino a 280 minuti e il lavaggio automatico del rullo lo rendono versatile, potente e facile da mantenere. La differenza principale con il Dreame D10s è il sistema di pulizia a 3 spazzole, rendendolo ideale per tappeti spessi e peli di animali domestici.

Dreame H12 Pro

Prezzo originale: 399€

Nuovo prezzo: 333€

Risparmio in Euro: 66€

Risparmio percentuale: 16.54%

Compra su Amazon

Il Dreame H12 Pro eccelle come aspirapolvere a umido e a secco senza fili, offrendo una potente aspirazione di 200 AW. Il sistema di pulizia a 2 rulli, con rotazione a 540 giri/min, garantisce una rimozione efficace di sporco, polvere e peli di animali su tappeti e pavimenti duri. Dotato di funzionalità intelligenti, utilizza la navigazione Laser Direct Sensor (LDS) per mappare 3D la tua casa, pianificando un percorso di pulizia efficiente. Il supporto al controllo vocale con Alexa e Google Assistant, il filtro HEPA, il serbatoio dell'acqua da 900 ml e la funzione di autopulitura rendono l'H12 Pro versatile, potente e facile da mantenere. La sua principale distinzione rispetto al Dreame D10s Pro è la funzione di lavaggio automatico del rullo, conferendo all'H12 Pro una manutenzione più agevole.

Un moderno aspirapolvere nella vita familiare si rivela una scelta di lungimiranza e praticità. Oltre a semplificare le pulizie quotidiane, questi dispositivi diventano veri e propri alleati per il benessere di tutta la famiglia. I prodotti Dreame, con la loro innovativa tecnologia e le offerte natalizie imperdibili, rappresentano un regalo di valore a lungo termine. Sia che tu stia cercando un modello potente per la pulizia profonda, come il Dreame D10s Pro, o un compagno versatile con funzionalità intelligenti come il Dreame H12 Pro, la vasta gamma di opzioni si adatta a ogni esigenza. Questo Natale, investi nel comfort quotidiano e regala a te e ai tuoi cari la praticità e l'efficacia dei prodotti Dreame, un dono che contribuirà a rendere la vita domestica più piacevole e senza sforzi.