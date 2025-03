Aspirapolvere e robot insieme? Sì, ed è più conveniente di quanto immagini

Se state cercando una soluzione di pulizia completa, efficiente e all’avanguardia, il nuovo Eufy E20 è la risposta alle vostre esigenze. Grazie al suo innovativo design FlexiONE 3-in-1, questo modello unisce la funzionalità di un aspirapolvere senza filo, un’aspirazione manuale e un robot aspirapolvere in un unico apparecchio. Durante la Festa delle Offerte di Primavera, il prezzo è stato drasticamente ridotto: fino a esaurimento scorte, potrete portarvelo a casa a soli 379€ invece di 549€. Un’occasione imperdibile per dotarsi di un alleato intelligente nella gestione delle pulizie domestiche.

Eufy E20, chi dovrebbe acquistarlo?

Se la vostra vita frenetica vi lascia poco tempo per le pulizie domestiche, eufy E20 è la soluzione che stavate cercando. Questo innovativo sistema 3-in-1 è perfetto per famiglie, persone impegnate e amanti degli animali domestici, grazie alla sua versatilità che combina robot aspirapolvere, scopa elettrica e aspiratore manuale in un unico dispositivo. Con una potenza di aspirazione di 30.000 Pa e il sistema di filtraggio a cinque stadi, è ideale per chi soffre di allergie o desidera un ambiente domestico impeccabile senza dedicarvi ore di fatica.

Il eufy E20 si rivela particolarmente prezioso per chi abita in case con più livelli, grazie alla navigazione precisa che evita ostacoli anche minimi come giocattoli e animali domestici. Il sistema di svuotamento automatico con sacchetto da 3 litri, che richiede manutenzione solo ogni 75 giorni, lo rende perfetto per chi cerca praticità a lungo termine.

Uno degli aspetti più innovativi dell’Eufy E20 è il sistema di evitamento ostacoli millimetrico, che grazie alla combinazione di LiDAR e sensori laser a doppio raggio, permette una navigazione precisa ed efficiente. Con una scansione frontale ultra-ampia a 129°, è in grado di riconoscere e aggirare ostacoli fino a 15 mm, come scarpe, giocattoli e perfino animali in movimento, garantendo pulizie senza interruzioni. Inoltre, la ricarica rapida del 40% più veloce rispetto ai modelli tradizionali permette di ottenere una batteria carica in sole 2,5 ore, coprendo fino a 140 m² con una sola sessione.

