Abbonamento Netflix completamente gratis in arrivo? Forse sì, ma con tanta pubblicità

Nell'ottica di rafforzare la presenza su scala globale e competere con le televisioni locali gratuite, Netflix sta pensando di lanciare un nuovo piano gratuito supportato da pubblicità in mercati selezionati in Asia e Europa. Questo piano, totalmente gratuito per gli utenti, mira ad attrarre un numero maggiore di spettatori. Lo scopo principale è quello di incrementare ulteriormente i ricavi pubblicitari, migliorando al contempo la piattaforma per la gestione degli annunci entro la fine del 2025.

Già quest'anno, il piano di abbonamento Netflix a pagamento con pubblicità ha mostrato un notevole aumento degli utenti attivi mensili a livello globale, passando da 5 milioni a ben 40 milioni. Ciò sottolinea il successo della politica di Netflix mirata at attirare nuovi utenti con un'opzione più accessibile.

Pexels

Per gli inserzionisti, l'introduzione di un piano gratuito prevede un aumento sostanziale della visibilità e, di conseguenza, un incremento dei ricavi pubblicitari per Netflix. L'azienda sta sviluppando una piattaforma tecnologica proprietaria per la pubblicità, programmata per essere lanciata entro la fine del 2025. Questa piattaforma offrirà agli inserzionisti strumenti avanzati per l'acquisto di spazi pubblicitari, l'analisi di dati e la misurazione dell'efficacia delle campagne.

Al fine di accelerare l'acquisto automatizzato di pubblicità, Netflix collaborerà con leader del settore come Trade Desk, Google Display & Video 360, Magnite e Microsoft. Questa tattica riflette l'impegno di Netflix nell'adattarsi per innovare e conformarsi alle dinamiche del mercato globale di intrattenimento digitale, puntando sempre più sulla personalizzazione dell'esperienza utente e sulla capacità di targetizzazione della pubblicità.