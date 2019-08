Accordo Amazon e Mediaset: la serie TV Made in Italy prima in streaming e poi su Canale 5

Mediaset e Amazon hanno firmato un accordo epocale: Made in Italy, serie tv sulla moda a Milano negli anni settanta sarà trasmessa in anteprima su Amazon Prime video e solo successivamente in esclusiva TV su Canale 5.

Mediaset ha sottoscritto un accordo innovativo con Amazon, che vede per la prima volta il primato dello streaming online rispetto alla messa in onda sui canali del digitale terrestre. Made in Italy, l’attesa serie TV ideata e realizzata da TaoDue del gruppo Mediaset, sarà infatti trasmessa in autunno in anteprima e in esclusiva online su Amazon Prime Video, per approdare solo successivamente in prima TV assoluta su Canale 5.

Si tratta di un doppio esordio per entrambe le aziende: per la prima volta Mediaset valorizza un proprio contenuto inedito favorendone la trasmissione online in anteprima su un servizio di video streaming di terzi, e per la prima volta in Italia Prime Video investe sui diritti di prima visione per un contenuto seriale italiano.

Al centro di Made in Italy, serie TV declinata in otto episodi da 50 minuti ciascuno, c’è la nascita del sistema moda italiano, un’eccellenza che negli anni Settanta a Milano ha saputo competere con l’affermata concorrenza internazionale raggiungendo traguardi inimmaginabili: i grandi stilisti, gli abiti originali, la creatività, il talento, gli eccessi, in un grande lavoro di ricostruzione storica ideato e curato da TaoDue.

Protagonisti di Made in Italy un parterre di attori di primo piano, tra cui Margherita Buy, Greta Ferro, Marco Bocci, Eva Riccobono, Fiammetta Cicogna, Maurizio Lastrico, Giuseppe Cederna e guest star come Raoul Bova, Stefania Rocca, Claudia Pandolfi e Nicoletta Romanoff.

Mediaset ha espresso soddisfazione per un accordo che la vede esordire nel ruolo inedito di content provider internazionale. “Si tratta di un’intesa rilevante con un partner di prima grandezza come Prime Video, servizio di streaming globale che ha scelto questo prodotto per il debutto nella distribuzione esclusiva online in Italia”.