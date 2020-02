Acquista l’asciugacapelli ultrasonico Jimmy F6 e ricevi un Wonderbox in regalo per San Valentino

Dopo avervi già parlato delle offerte del giorno Amazon, vi segnaliamo un’altra interessante promozione che, pur non essendo direttamente presente sulle pagine di Amazon, vi permetterà di acquistare un ottimo prodotto riscattando addirittura una Wonderbox per San Valentino!

Il prodotto in questione è l’asciugacapelli ultrasonico JIMMY F6, un prodotto ottimo, dotato di motore digitale con turbo ventola ad alta velocità, dalla potenza di ben 1800W, capaci di generare un getto d’aria da 18L/S, ottimizzando così i tempi di asciugatura. Un ottimo regalo di San Valentino per la vostra lei, insomma, che diventa ancora più succulento grazie alla straordinaria promozione offerta che premierà gli acquirenti dell’ottimo asciugacapelli con un cofanetto Wonderbox per 2 persone dedicato ad un giorno di svago.

La promozione è valida fino al prossimo 16 febbraio ed aderirvi è molto semplice. Basterà infatti acquistare il prodotto su Amazon tramite il link che trovate in questa news o sul sito ufficiale Jimmy Italia, provvedendo poi ad inviare la prova d’acquisto a info@jimmyitalia.it, secondo le indicazioni che troverete sulla pagina ufficiale dell’iniziativa. Una volta registrato il prodotto, riceverete via mail un codice per riscattare il cofanetto, che sarà riscattabile sul sito ufficiale Wonderbox ed utilizzabile a vostro piacimento secondo i criteri di utilizzo del box.

La promozione è insomma eccellente, e vi darà la possibilità non solo di regalare alla vostra lei un ottimo asciugacapelli, ma anche di sorprenderla con una giornata di relax e svago da vivere in coppia, all’insegna di un dolce e rilassante San Valentino.

Termini e condizioni

L’offerta è valida fino al giorno 16 febbraio 2020

Invia la prova del tuo acquisto (ricevuta o fattura) a info@jimmyitalia.it

Ricevi il codice Wonderbox via mail e riscattalo sul portale ufficiale wonderbox.it alla voce “Ho un regalo Wonderbox”

Termini e condizioni del pacchetto Wonderbox sul sito ufficiale.

