Action cam completa di accessori + 2 batterie in sconto del 25%!

Se amate riprendere ogni momento delle vostre avventure vi segnaliamo questa interessantissima offerta Black Friday sull'action cam SJCAM SJ4K 4K da 40MP comprensiva di 2 batterie aggiuntive, una scheda SD da 32G e un kit di accessori per il casco. Grazie allo sconto del 25% ora è in offerta a 52,39€, un'opportunità da non lasciarsi sfuggire!

Action Cam SJCAM SJ4K, chi dovrebbe acquistarla?

La SJCAM SJ4K è un'action cam 4K da 40MP WiFi consigliata a chi ama registrare e condividere in tempo reale i propri momenti di avventura, immersioni, viaggi e sport all'aria aperta, da ciclismo a snowboard, surf e paracadutismo. Questa videocamera è perfetta anche per gli appassionati della fotografia subacquea, grazie alla sua impermeabilità fino a 40 metri. Con l'app "SJCAM Zone", è possibile effettuare un montaggio veloce dei video e poi condividerli sui social network in pochi istanti. Inoltre, la videocamera, grazie alla sua comoda borsa con accessori, incluse due batterie da 900mAH e una scheda SD da 32GB, è perfetta per chi ama trascorrere molte ore all'aperto.

La SJCAM SJ4K ha una definizione 4K con un obiettivo supergrandangolare a 170° e supporto per foto fino a 40MP. Dispone di un interfaccia facile da usare con uno schermo LCD da 2", e offre una serie di modalità di utilizzo, da registrazione in loop a fotografia time-lapse. La videocamera è dotata, inoltre, di Zoom 5x e bilanciamento del bianco, permettendo all'utente un ampio margine di personalizzazione e controllo.

Questa offerta sulla SJCAM SJ4K Action Cam 4K è un'opportunità da non perdere per i numerosi amanti della fotografia e videografia all'aria aperta, soprattutto adesso che grazie al Black Friday di Amazon la potete acquistare con un sconto del 25%.

