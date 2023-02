Lo scorso 31 gennaio 2023, Gianfranco Lanci è scomparso a seguito di complicazioni post operatorie in seguito a un intervento chirurgico alle vertebre. Importante manager del settore informatico ed eccellenza italiana all’estero, dopo un’esperienza di 16 anni in Texas Instruments come Presidente PPD EMEA, Lanci ha ricoperto il ruolo di President & CEO in Acer e di President & COO in Lenovo.

Torinese di nascita, grande amante delle Langhe e delle colline del Monferrato che frequentava fin da bambino, nella “sua seconda vita” l’Ingegner Lanci ha investito nelle cantine Dosio-Coppo e Villa Giada. E quindi dopo quasi 40 anni nel mondo dell’informatica Gianfranco Lanci si è dedicato a una delle sue più grandi passioni, realizzando un progetto concreto e solido che avrà la sua naturale continuità nella gestione da parte della famiglia e dei manager che lo hanno affiancato negli ultimi anni di impegno nel mondo del vino.

Gianfranco Lanci

Discreto, dai modi semplici, gentile e generoso, di recente aveva affiancato alla sua eccezionale capacità di gestione del business la grande passione per il mondo vitivinicolo creando un gruppo di cantine dall’offerta differenziata ma accomunate dallo stesso sentito impegno verso la ricerca costante della qualità in ogni dettaglio. In breve tempo aveva dimostrato grande competenza, divenendo il punto di riferimento per l’intero Gruppo. Lanci lascia un grande vuoto nella moglie e nei 3 figli e in tutti coloro che lo amarono e gli furono vicini.

Qui vi lasciamo un commento del nostro Roberto Buonanno, che ha avuto la fortuna di conoscerlo e incontrarlo più volte nel corso degli anni.