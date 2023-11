Addio Bing Chat, ora si chiama Copilot e sfida ChatGPT

L'ebrezza del Black Friday è alle porte! Scopri offerte irresistibili su tecnologia e altro. Per le migliori promozioni, esplora la pagina dedicata al Black Friday.

Microsoft quest’anno sta annunciando moltissime novità alla Microsoft Ignite 2023, e una di queste riguarda Bing Chat. L’assistente AI integrato nel browser Edge infatti cambia nome e diventa anch’esso Copilot. Quest’ultimo è il nome comunque a tutti i nuovi prodotti IA presentati da Microsoft, una scelta che può senz’altro aiutare a rendere tutto più riconoscibile.

Il prodotto è sempre quello: un’assistente intelligente attivabile con un click in alto a destra in Microsoft Edge; oppure, per chi usa un browser diverso, andando direttamente sulla pagina ufficiale. Si tratta di una versione personalizzata di Chat GPT, e uno dei pochi modi (se non l’unico) per usare ChatGPT 4 gratuitamente. Potete usarlo per creare testi in diversi stili, fare riassunti, elaborare documenti e così via.

Si tratta di uno strumento per la creazione di testi, ma può gestire anche tabelle e fogli di calcolo o codice informatico - si è detto molte volte che ChatGPT è un potente strumento nelle mani degli sviluppatori.

Copilot è anche integrato in Windows 11, ma per il momento non è una funzione disponibile ufficialmente in Italia. Microsoft lo sta integrando anche in praticamente tutti i suoi prodotti destinati alle aziende, comprese gli strumenti cloud di Azure - ed è naturalmente anche un elemento cruciale di Microsoft 365.

Sono presenti anche funzioni avanzate di personalizzazione non dissimili da quelle introdotte di recente da OpenAI: è possibile creare versioni personalizzate del bot, usando un set di dati specifico scelto da noi. Un giornalista, per esempio, potrebbe usare tutti i suoi articoli precedenti per assicurarsi di avere un assistente che scrive seguendo il suo stile e non quello di qualcun altro.