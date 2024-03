"Al mondo non serve un'altro Google, sarebbe noioso", dice Sam Altman di OpenAI

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha recentemente espresso la sua opinione sulle potenzialità nel campo dell'intelligenza artificiale, affermando che non ritiene che il mondo abbia bisogno di un'altra replica di Google, poiché la considera noiosa.

In un'intervista con il podcaster Lex Fridman, Altman ha sottolineato che, sebbene possa essere possibile creare un motore di ricerca migliore di Google, questa prospettiva sottovaluterebbe le reali opportunità nel settore dell'IA.

Lo trovo noioso. Voglio dire, se la domanda è se possiamo costruire un motore di ricerca migliore di Google o qualcos'altro, allora certo, dovremmo farlo, le persone dovrebbero usare il prodotto migliore, ma penso che questo sottostimerebbe così tanto il reale potenziale dell'intelligenza artificiale. Sam Altman

Altman ha risposto alle comparazioni tra ChatGPT di OpenAI e il motore di ricerca di Google, affermando che ciò che lo entusiasma non è la possibilità di costruire una copia migliorata di Google Search, ma piuttosto l'idea di trovare nuovi modi per aiutare le persone a trovare e utilizzare informazioni in modo più efficace.

Tuttavia, Altman ha anche riconosciuto che Google non sta ignorando la crescente concorrenza nel settore dell'IA. Recentemente, Bloomberg ha riportato che Apple stava considerando l'integrazione del chatbot di Google, Gemini, nei suoi dispositivi iPhone.

123RF / rokastenys

Le ambizioni di intelligenza artificiale di Google hanno subito un colpo il mese scorso, quando alcuni utenti dei social media hanno accusato Gemini e i suoi creatori di rappresentazioni inaccurate e stereotipate delle persone di colore in contesti storici.

In risposta a queste critiche, Google ha sospeso temporaneamente la funzione di generazione di immagini di Gemini, promettendo di rilasciare una versione migliorata in futuro.

Questi sviluppi indicano una crescente attenzione e competizione nel settore dell'intelligenza artificiale, con attori come OpenAI e Google che cercano di distinguersi e continuare a proporre prodotti atti a innovare costantemente questo settore in piena espansione.