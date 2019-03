Amazon cerca magazzinieri per il suo centro di Torrazza Piemonte

Amazon cerca magazzinieri per il suo nuovo centro di Torrazza Piemonte, a pochi chilometri da Chivasso (TO). Si parla di 1.200 posti di lavoro entro 3 anni.

Amazon ha avviato la ricerca di operatori di magazzino per il suo nuovo centro di distribuzione di Torrazza Piemonte, a pochi chilometri da Chivasso (TO). Da oggi è possibile candidarsi sul sito ufficiale www.lavora-con-amazon.it, ma il prossimo 15 aprile vi sarà anche un evento dedicato presso il Salone Polivalente del Comune di Torrazza in Piazza I Maggio.

In quella occasione – dalle 10.00 alle 17.00 – il personale dell’azienda e dell’agenzia per il lavoro partner di Amazon (Gi Group) saranno a disposizione per illustrare le mansioni delle posizioni aperte e le modalità di candidatura. “Chi lo desidera, potrà presentarsi presso gli stand portando con sé il proprio curriculum vitae“, sottolinea Amazon.

L’azienda sostiene che i salari dei dipendenti “sono tra i più alti del settore della logistica, e sono inclusi benefit come gli sconti per gli acquisti su Amazon.it, l’assicurazione sanitaria privata e assistenza medica privata”. Previsto anche il programma Career Choice, che copre per quattro anni fino al 95% dei costi della retta e dei libri per corsi di formazione scelti dal personale.

Il nuovo sito da 60mila metri quadrati verrà presentato l’11 aprile e secondo i progetti di Amazon, entro tre anni, dovrebbe essere in grado di offrire 1.200 posti di lavoro a tempo indeterminato.

“Sono felice di questa notizia, molto attesa dai Torrazzesi e non, che ripaga il lavoro della nostra amministrazione e quello di tutti i soggetti pubblici e privati che si sono impegnati per la realizzazione di questo ambizioso progetto”, ha commentato il Sindaco di Torrazza Piemonte, Massimo Rozzino.

“I posti di lavoro offerti da Amazon rientrano nel nostro obiettivo di attrarre nuove opportunità in grado di far crescere il benessere sociale ed economico del nostro territorio. Metteremo a disposizione le strutture comunali necessarie per le selezioni e per la formazione. Pertanto, appoggeremo ogni iniziativa atta a qualificare e a dare dignità alle persone, all’ambiente e al welfare locale”.

Da sottolineare che la ricerca di personale in questo momento riguarda anche i siti Amazon di Passo Corese (RI), Vercelli e Castel San Giovanni (PC). Si parla sempre di operatori di magazzino.