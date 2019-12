Amazon Echo Input Portable Smart Speaker Edition, per ora in India ma arriverà in altri mercati

Si chiama Echo Input Portable Smart Speaker Edition e rappresenta la chiusura del cerchio della linea di smart speaker di Amazon; si tratta infatti del primo modello portatile come batteria integrata. Al momento è prenotabile solo sul mercato indiano ma l’intenzione è di lanciarlo anche in altri Paesi.

“La portabilità è stata una delle funzionalità più richieste in India”, ha confermato Miriam Daniel, vicepresidente di Alexa Devices, a TechCrunch. “Volete essere in grado di portare Alexa con voi da una stanza all’altra all’interno delle vostre case. Quindi abbiamo progettato qualcosa per voi”.

Questo nuovo modello condivide la stessa architettura hardware dell’Echo Input, presentato all’inizio dell’anno anche in Italia: un dispositivo che aggiunge Alexa a un altoparlante esterno e che si può connettere tramite Bluetooth o un cavo audio da 3,5 mm. La nuova versione “Portable Smart Speaker Edition” è invece un vero e proprio altoparlante smart che si affida a un un’unità da 1,5 pollici capace di diffondere suono a 360° – quindi è di poco più piccola di quella dell’Echo Dot che è da 1,6 pollici. La peculiarità è comunque quella della batteria integrata da 4.800 mAh che nominalmente può consentire fino a 10 ore di riproduzione musicale o fino a 11 ore di autonomia in standby.

Il dispositivo dispone di un LED di stato, il tasto per accendere o spegnere il microfono, i tasti per il volume, i LED per lo stato batteria e un tasto azione (per personalizzare un input). La ricarica avviene tramite la porta USB-C. Ovviamente è assicurato il supporto all’interfaccia Alexa e per la connettività è presente un dual-band Wi-Fi e Bluetooth.

Il prezzo sul sito ufficiale Amazon indiano è di 4999 rupie, al cambio circa 63 euro, ma terminato il periodo di promozione costerà mille rupie in più. La spedizione partirà il 18 dicembre.