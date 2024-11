Amazon Haul: cos'è e come funziona il nuovo e-commerce che sfida Temu e Shein

Il mondo dell'e-commerce ha accolto un nuovo protagonista: Amazon Haul, l'ultima innovazione del colosso dell'e-commerce che si prepara a rivoluzionare il mercato dello shopping online a basso costo. In un settore dominato da piattaforme come Temu e Shein, Amazon fa il suo ingresso con una proposta che promette di combinare prezzi competitivi con la garanzia di qualità e affidabilità che ha sempre contraddistinto il marchio.

Questa nuova piattaforma rappresenta la risposta di Amazon alla crescente domanda di shopping accessibile e veloce, un fenomeno che negli ultimi anni ha trasformato le abitudini di acquisto dei consumatori, in particolare delle generazioni più giovani. A differenza dei suoi competitors, Amazon Haul si propone di offrire non solo prezzi vantaggiosi, ma anche un'esperienza di acquisto integrata con l'ecosistema Amazon già esistente.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

La novità si inserisce in un momento strategico per il mercato dell'e-commerce, caratterizzato da una crescente attenzione dei consumatori verso il rapporto qualità-prezzo e dalla ricerca di alternative affidabili nel settore dello shopping online economico. Amazon Haul si distingue per un approccio che mira a superare le criticità tipicamente associate alle piattaforme di fast shopping, come la qualità dei prodotti e i tempi di consegna.

Nello specifico, il nuovo negozio punta a offrire articoli che costino un massimo di 20$, e anzi la cui maggior parte non arriva neanche a 10$, con l'obiettivo di presentare degli sconti fedeltà e varie opzioni per risparmiare quando si acquistano moltissimi articoli.

Mentre il lancio iniziale interessa solo alcuni account selezionati in America (e per ora solo con l'app di Amazon Shopping), l'attenzione della community italiana è già alta, con numerose domande sulla disponibilità del servizio nel nostro paese e sulle caratteristiche specifiche che lo differenzieranno dalla concorrenza. In questo articolo, esploreremo nel dettaglio come funziona Amazon Haul, analizzando il sistema dei prezzi, le misure di controllo qualità, l'integrazione con i servizi Prime esistenti, la gestione della logistica e i piani di lancio per il mercato italiano.

Che cos'è Amazon Haul

Amazon Haul, ormai considerata la risposta del noto colosso del mondo degli e-commerce a store come Shein e Temu, è una piattaforma ancora in beta (esclusiva per gli Stati Uniti, e solo per alcuni account) dove vengono proposti articoli a bassissimo prezzo, che infatti non sforano i 20$ e nella maggior parte dei casi si aggirano intorno ai 10$.

Parliamo quindi di un metodo per la compagnia di combattere con alcuni giganti di questa nuova industria sfruttando i propri punti di forza, come il supporto clienti e la politica dei resi, ma introducendo proprio come i suoi competitor un sistema di scontistica basato sulla spesa effettuata.

Come funziona il sistema di prezzi di Amazon Haul?

Con il lancio di Amazon Haul, il colosso dell'e-commerce introduce un nuovo modello di prezzi pensato per competere direttamente con le piattaforme di shopping a basso costo, ma con un approccio distintivo. Il cuore della strategia di Amazon Haul si basa su un catalogo di prodotti il cui prezzo si mantiene prevalentemente come detto sotto la soglia dei 10 dollari, posizionandosi così nella stessa fascia di mercato di Temu e Shein.

La vera innovazione del sistema sta nel programma di fidelizzazione basato sul volume degli acquisti. Amazon Haul premia gli acquisti multipli con sconti progressivi: gli utenti possono beneficiare di una riduzione del 5% quando il loro carrello raggiunge i 50 dollari, mentre gli ordini superiori a 75 dollari garantiscono uno sconto del 10%. Questo meccanismo incentiva l'acquisto di più articoli in un'unica sessione, differenziandosi dall'approccio più frammentato tipico dei concorrenti.

Per quel che riguarda la spedizione, al momento viene applicata una tariffa di 3,99$ per ordini inferiori a 25$. Una volta raggiunta questa cifra la spedizione viene resa gratuita ed effettuata entro due settimane, con cifre maggiori che garantiscono gli sconti del 5 e del 10%. Di sicuro, la compagnia punta a integrare anche un sistema agevolato per gli abbonati ad Amazon Prime, che potrebbe arrivare nelle prossime settimane già in America.

Un elemento fondamentale che distingue Amazon Haul è l'integrazione con la Garanzia dalla A alla Z, che rappresenta un significativo valore aggiunto rispetto alle piattaforme concorrenti. Questa garanzia assicura agli acquirenti che tutti i prodotti commercializzati sulla piattaforma siano sicuri, autentici e conformi agli standard qualitativi promessi. I venditori presenti su Amazon Haul devono infatti superare un processo di certificazione prima di poter offrire i loro prodotti, creando così un ambiente di acquisto più controllato e affidabile.

La piattaforma si differenzia anche per la sua interfaccia integrata nel sistema Amazon Shopping, sia attraverso l'app mobile che via web (ancora in arrivo anche per la fase di test). Questo permette agli utenti di accedere a funzionalità di acquisto, ricerca e pagamento già familiari, semplificando l'esperienza di shopping e facilitando l'accumulo di articoli a prezzi vantaggiosi in un unico carrello.

A differenza di Temu e Shein, che sono spesso finite sotto osservazione per questioni legate alla proprietà intellettuale, agli oneri fiscali e alla sicurezza dei prodotti, Amazon Haul si posiziona come un'alternativa che punta sulla trasparenza e sulla conformità alle normative. La piattaforma opera infatti secondo gli standard rigorosi di Amazon, garantendo un maggior controllo sulla filiera di approvvigionamento e sulla qualità dei prodotti offerti.

Il lancio in versione beta negli Stati Uniti rappresenta la prima fase di un progetto più ampio, con cui Amazon mira a intercettare quella fascia di consumatori, principalmente giovani tra i 18 e i 24 anni, che attualmente privilegia le piattaforme concorrenti. La sfida è quella di offrire prezzi competitivi mantenendo al contempo gli standard di sicurezza e affidabilità che hanno reso Amazon un punto di riferimento nel commercio elettronico globale.

Quali misure di controllo qualità ha implementato Amazon?

La strategia di controllo qualità di Amazon Haul si basa sulla consolidata infrastruttura di verifica dell'azienda, potenziata per rispondere alle specifiche sfide del mercato dello shopping a basso costo. La sicurezza e l'autenticità dei prodotti rappresentano una priorità assoluta per la piattaforma.

Il sistema di controllo qualità si articola su diversi livelli:

La Garanzia dalla A alla Z rappresenta il pilastro centrale del sistema di protezione dei consumatori. Questa garanzia, estesa a tutti i prodotti presenti su Amazon Haul, assicura che gli articoli siano:

Sicuri per l'utilizzo

Autentici e non contraffatti

Corrispondenti alla descrizione fornita

Conformi agli standard qualitativi dichiarati

A differenza delle piattaforme concorrenti, Amazon Haul ammette solo venditori terzi che hanno superato un processo di certificazione. Questo approccio selettivo mira a prevenire la presenza di operatori non affidabili sulla piattaforma, differenziandosi significativamente dal modello più aperto adottato da Temu e Shein.

Nello specifico, i venditori su Haul devono rispettare gli stessi rigorosi standard applicati al marketplace principale, beneficiando al contempo dei sistemi di monitoraggio e controllo già collaudati dall'azienda. Questo include:

Verifica dell'autenticità dei prodotti

Controllo della conformità agli standard di sicurezza

Monitoraggio delle recensioni e del feedback degli utenti

Tracciamento delle spedizioni e della qualità del servizio

L'approccio di Amazon alla qualità si distingue anche per la trasparenza nelle informazioni fornite ai consumatori. Ogni prodotto deve essere accompagnato da descrizioni dettagliate e accurate, specifiche tecniche complete, informazioni chiare sulla provenienza e documentazione sulla conformità agli standard di sicurezza.

In che modo Amazon Haul protegge i consumatori con i resi?

Il sistema di protezione dei consumatori di Amazon Haul si basa su una politica dei resi che riprende e adatta il collaudato modello Amazon alle specifiche esigenze del mercato dello shopping a basso costo. La piattaforma offre una finestra di 15 giorni per effettuare i resi degli articoli sopra i 3$, con possibili estensioni durante i periodi festivi, garantendo ai clienti ampia flessibilità nella gestione degli acquisti non soddisfacenti.

La procedura di reso è stata progettata per essere il più possibile trasparente e user-friendly. I clienti possono restituire gli articoli per diverse ragioni, dalla non conformità del prodotto alla descrizione, a problemi di taglia o colore, fino alla semplice insoddisfazione generale.

Un aspetto fondamentale che differenzia Amazon Haul dai competitor come Temu e Shein è l'integrazione con la rete logistica Amazon esistente. Questo permette di offrire punti di reso più accessibili e procedure standardizzate, riducendo significativamente i tempi e le complicazioni spesso associate ai resi nel commercio a basso costo.

Quando arriverà Amazon Haul in Italia?

Al momento non ci sono annunci ufficiali riguardo al lancio di Amazon Haul in Italia. Il servizio è attualmente in fase beta test esclusivamente negli Stati Uniti, dove Amazon sta valutando la risposta del mercato e ottimizzando le operazioni prima di considerare un'espansione internazionale.

Considerando le precedenti strategie di espansione di Amazon per nuovi servizi, è probabile che l'azienda segua un approccio graduale. Tipicamente, dopo il mercato statunitense, Amazon tende a espandere i suoi servizi prima nel Regno Unito e in Germania, seguiti da Francia, Italia e Spagna.

Le tempistiche di un possibile lancio in Italia dipenderanno da diversi fattori, tra cui il successo della fase beta negli Stati Uniti, l'adattamento necessario al mercato europeo e le sfide logistiche specifiche. Amazon dovrà anche considerare le normative europee sulla concorrenza e sulla protezione dei consumatori, che potrebbero richiedere adattamenti al modello operativo.

Data l'attuale fase preliminare del servizio e l'assenza di comunicazioni ufficiali, è ragionevole ipotizzare che un eventuale arrivo in Italia non avverrà prima della seconda metà del 2025, assumendo che la fase di test negli Stati Uniti proceda secondo le aspettative.