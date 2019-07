Amazon, i pagamenti con addebito su conto corrente arrivano anche in Italia

Finalmente Amazon ha reso possibile per i propri clienti il pagamento tramite addebito sul proprio conto corrente, facilitando così gli acquisti anche per chi non possiede carte ricaricabili o di credito.

L’addebito diretto su conto corrente come forma di pagamento sbarca finalmente anche su Amazon Italia. Il colosso dell’e-commerce infatti ha finalmente attivato questa modalità di pagamento – altrove già disponibile – anche per i clienti italiani, facilitando così di molto gli acquisti per chi non possiede carte ricaricabili, di credito o di debito.

Per l’operazione, Amazon utilizzerà il sistema SEPA (Single Euro Payments Area), un progetto per l’unificazione dei pagamenti senza l’utilizzo di contanti all’interno della zona euro. In questo modo l’addebito diretto sul proprio conto corrente avviene registrando nel proprio account i codici IBAN e BIC, senza necessità di indicare il numero di conto corrente.

Photo credit - akulamatiau/depositphotos.com

Aggiungere un nuovo conto corrente alle proprie opzioni di pagamento è semplice. Basta recarsi nella sezione Opzioni di pagamento di Il mio account e inserire i codici IBAN e BIC del conto corrente su cui si desidera attivare l’addebito diretto, oltre ovviamente a nome e cognome del titolare del conto stesso. Alternativamente, l’utente può inserire il nuovo conto corrente all’effettuazione dell’ordine, cliccando su Aggiungi un nuovo conto corrente nella sezione Pagamento, durante il processo di acquisto.

Amazon comunque avverte anche della possibilità di ricevere un messaggio di errore durante una di queste operazioni. Nessun timore: si tratta di un problema passeggero, dovuto al fatto che la nuova funzione è in fase di roll out e su alcuni account potrebbe non essere ancora stata attivata, nonostante la presenza visiva dell’opzione. Basterà nel caso attendere qualche giorno e riprovare per vedere l’operazione di registrazione andare a buon fine.