Amazon Music HD per chi ama la musica ad altissima qualità

Amazon Music HD è un nuovo servizio streaming musicale che offre più di 50 milioni di tracce audio in formato audio ad alta qualità.

Amazon Music HD è un nuovo servizio streaming musicale ad alta qualità che è stato svelato oggi negli Stati Uniti – per l’Italia non vi sono ancora informazioni ufficiali. Costa 14,99 dollari al mese, che diventano 12,99 dollari se l’utente è già abbonato a Prime. Per tutti gli abbonati ad Amazon Music invece si tratta di un’opzione da 5 dollari in più al mese. Attualmente Amazon Music HD è offerto in prova gratuita per 90 giorni.

Nello specifico l’offerta risponde alle esigenze degli appassionati di musica che desiderano una migliore qualità di riproduzione. Si parla infatti di 50 milioni di tracce audio in formato HD (lossless 16-bit – 44.1kHz, a 850 kbps), analogo all’esperienza CD, e “milioni” in formato Ultra HD (lossless 24-bit, fino a 192kHz, a 3730 kbps), che è l’attuale e più diffusa massima qualità in streaming. Insomma da una parte Amazon offre comunque una qualità più alta rispetto ad Amazon Music (MP3 a 256 kbps) e dall’altra sfida Tidal che rappresenta la piattaforma più rinomata nell’alta risoluzione musicale.

Amazon spiega che per godere di questo servizio in maniera adeguata vi è bisogno di una connessione stabile da 1,5 a 2 Mbps per lo streaming HD e da 5 a 10 Mbps per quello Ultra HD. Il consumo al minuto per l’HD è di 5,5 MB, mentre per l’Ultra HD è di 12 MB. Da ricordare che è possibile comunque anche la funzione di download e quindi poi l’ascolto in movimento senza intaccare il monte dati del contratto telefonico. In questo caso lo spazio occupato è di 51 MB per l’HD e 153 MB per Ultra HD.

Amazon Music HD è compatibile con tutti i dispositivi Echo (dalla seconda generazione in poi), Fire TV, Fire Tablet, iPhone e iPad (da iOS 11 in poi), dispositivi Android (da Lollipop in poi), Mac (dal 2013 in poi) e PC Windows (a seconda della scheda audio).