Amazon Music su Apple TV, da oggi ancora più streaming musicale

Amazon Music sbarca ufficialmente sulle Apple TV, ma solo sulle versioni con tvOS 12.0 o superiori.

Amazon Music ha reso disponibile la sua nuova app per i dispositivi Apple TV 4K e Apple TV HD basati su tvOS 12.0 o superiore. Ufficialmente il rilascio è avvenuto oggi, anche se ieri vi sono state delle anticipazioni al riguardo. Questa integrazione consentirà agli utenti Apple TV di accedere a milioni di canzoni e migliaia di playlist e stazioni in streaming, inclusa una vasta gamma di playlist globali come Pop Culture e Rap Rotation – due punti di riferimento per essere costantemente aggiornati sulla scena pop e hip-hop.

“Gli ascoltatori di Amazon Music che utilizzano Apple TV potranno anche sfogliare e cercare la musica dei loro artisti preferiti, accedere a tutta la musica acquistata e importata disponibile nella loro libreria ‘My Music’ e persino seguire i testi in scorrimento della loro musica preferita all’interno dell’app”, sottolinea Amazon.

“Riteniamo che gli ascoltatori dovrebbero essere in grado di riprodurre musica in streaming in modo semplice e facile su qualsiasi dispositivo di loro scelta”, ha affermato Karolina Joynathsing, Director of Business Development per Amazon Music. “Con questo in mente, il nostro obiettivo è stato quello di offrire agli ascoltatori più modi di ascoltare la loro musica preferita. Siamo entusiasti di presentare l’app Amazon Music ai clienti di Apple TV in tutto il mondo”.

Amazon Music in Italia è declinato in Unlimited, che consente l’accesso in streaming a 50 milioni di tracce pagando 9,99 euro al mese, e Prime Music che grazie all’abbonamento Prime permette l’accesso a 2 milioni di tracce.