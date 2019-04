Amazon presenta il suo primo deposito logistico del Sud, ad Arzano (NA)

Amazon oggi ha presentato il suo nuovo deposito di smistamento di Arzano (NA): aprirà tra qualche mese.

Amazon ha confermato oggi che il suo nuovo deposito di smistamento da 13.000 mq di Arzano (NA) sarà operativo fra qualche mese. L’annuncio dell’apertura ha consentito di fare chiarezza sull’attività: lavorerà con diversi fornitori locali di servizi di consegna. Insomma, amplierà la capacità di consegna e velocizzerà le spedizioni per i clienti. Un po’ come è previsto per la nuova sede logistica di Santarcangelo (RN).

Verranno creati 30 posti di lavoro a tempo indeterminato e inoltre i fornitori di servizi di consegna assumeranno più di 150 autisti sempre a tempo indeterminato, che ritireranno i pacchi dal deposito di smistamento e li consegneranno ai clienti di Amazon in Campania.

“Siamo entusiasti di aprire un nuovo deposito di smistamento vicino Napoli, dove grazie agli oltre 20 anni di esperienza nel settore, ai progressi tecnologici e agli investimenti nelle infrastrutture saremo in grado di garantire ai nostri clienti servizi innovativi e consegne più veloci che mai”, ha dichiarato Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia.

Photo credit - akulamatiau/depositphotos.com

“Questo è il primo investimento nel Sud Italia da parte di Amazon e sono contento che sia stata scelta la Campania per la creazione di nuovi posti di lavoro”, ha commentato il Ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio.

“Amazon ha già una presenza importante in Italia e la sfida che ci poniamo come Governo è di rendere attrattive quelle aree del Paese che fino ad oggi sono state poco coinvolte nel processo di trasformazione digitale in atto. L’auspicio è che aziende come Amazon utilizzino le risorse del nostro Paese sia come piattaforma logistica, ma anche e soprattutto valorizzando le idee e il talento dei nostri giovani”.

Da ricordare che la struttura Amazon ha investito 1 miliardo e 600 milioni di euro e creato più di 5.500 nuovi posti di lavoro in Italia dal suo arrivo nel Paese nel 2010.