Amazon è il primo tra i grandi colossi digitali a lamentarsi formalmente con l’Unione Europea. Il problema è la designazione come VLOP (Very Large Online Platform) nella cornice del Digital Service Act. Zalando ha fatto qualcosa di simile nelle scorse settimane, e ci si aspetta che anche altre aziende ne seguano l’esempio.

Leggi anche: ecco le 7 grandi aziende tech che controllano il mondo, ora più sorvegliate

Amazon, in sostanza, dice che la definizione “piattaforma online di grandi dimensioni” non è corretta nel suo caso. Di primo acchito fa sicuramente sorridere l’idea di Amazon che dice non è vero che siamo grandi, perché di certo non si può dubitare che Amazon abbia oltre 45 milioni di utenti attivi ogni giorno.

Amazon però ha deciso di intraprendere un’azione legale contro l’Unione per opporsi a questa decisione.

“Il DSA è stato concepito per affrontare i rischi sistemici posti da aziende molto grandi che hanno come principale fonte di guadagno la pubblicità e che distribuiscono contenuti e informazioni”, ha dichiarato il portavoce di Amazon James Lewis in una dichiarazione a The Verge. “Siamo d’accordo con l’obiettivo della CE e ci impegniamo a proteggere i clienti da prodotti e contenuti illegali, ma Amazon non rientra nella descrizione di ‘Very Large Online Platform’ (VLOP) ai sensi della DSA e quindi non dovrebbe essere designata come tale”.

L’affermazione di Lewis tuttavia non è del tutto corretta: il DSA è stato concepito anche per quelle piattaforme che hanno la pubblicità come principale fonte di guadagno. Il criterio fondamentale resta il numero di utenti attivi – e comunque il business pubblicitario di Amazon è enorme e merita attenzione e vigilanza.

Riguardo alla parte che riguarda “contenuti e informazioni”, in effetti l’Unione sembra orientata soprattutto a combattere la disinformazione e a tutelare la privacy. Amazon è un negozio online, ma non è aliena a queste tematiche: c’è una ricerca usata da milioni di persone, circolano informazioni (anche false) e ci sono contenuti pubblicati dagli utenti; tutti elementi rilevati in questo contesto.

E infatti nella lista ci sono anche altri servizi che non sono social media o luoghi specifici per l’informazione: Booking.com, Google Maps, Apple App Store o Wikipedia.

Il problema è che ora Amazon e le altre VLOP devono rispettare nuove regole, molto più stringenti rispetto a quelle di aziende più piccole. Sono regole che riguardano la trasparenza, la moderazione dei contenuti, l’obbligo di rintracciare chi vende beni o servizi illegali. Le VLOP hanno tempo fino al 25 agosto per conformarsi alle norme DSA o rischiano multe fino al 6% del fatturato annuo globale dell’azienda; nel caso di Amazon sarebbero circa 30 miliardi di dollari.

Rispettare le nuove regole, chiaramente, costa denaro. Amazon dovrebbe dotarsi di sistemi per impedire o almeno limitare gli affari dei venditori truffaldini, dovrebbe applicare la moderazione alle recensioni online – una rete di contenuti che è a un passo dal diventare un social network. Ma dovrebbe anche spiegarci perché ci raccomanda un certo prodotto – ed è notoriamente difficile spiegare perché un algoritmo fa quello che fa. C’è anche una parte dedicata alla disinformazione, che per Amazon potrebbe tradursi in nuovi grattacapi relativi alle false recensioni.

L’argomentazione di Amazon a prima vista non è molto convincente ma nemmeno sembra del tutto campata per aria. Un elemento sensato, per esempio, è che gli altri venditori online nei vari paesi non sarebbero sottoposti alle stesse regole, perché nessuno di loro è una VLOP. Per comprendere si può pensare a Mediaworld o Unieuro, ma anche eBay è fuori da questa lista.

Amazon sostiene che con le regole DSA dovrebbe “rispettare onerosi obblighi amministrativi che non vanno a vantaggio dei consumatori dell’UE”. Una parte della frase è sicuramente vera: Amazon dovrebbe spendere un bel po’ di denaro per adeguarsi. L’altra parte invece è discutibile: molto probabilmente il vantaggio per i consumatori UE sarebbe evidente e di notevole portata.