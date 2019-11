Amazon Tesori Nascosti: le migliori action cam e telecamere di sicurezza in offerta

Come saprete, a partire da ieri e fino al 12 di dicembre, su Amazon sono partite le offerte della promozione “Tesori Nascosti”. L’iniziativa che ha messo in sconto diversi prodotti a marchio Xiaomi, Redmi e Amazfit, ma soprattutto tanti prodotti di diverse categorie messi in commercio da brand emergenti delle più diverse categorie merceologiche. Se da un […]

Come saprete, a partire da ieri e fino al 12 di dicembre, su Amazon sono partite le offerte della promozione “Tesori Nascosti”. L’iniziativa che ha messo in sconto diversi prodotti a marchio Xiaomi, Redmi e Amazfit, ma soprattutto tanti prodotti di diverse categorie messi in commercio da brand emergenti delle più diverse categorie merceologiche. Se da un lato, dunque, questi sconti vi permettono – ad esempio – di acquistare ad appena 359,00€ l’ottimo Xiaomi Mi 9T Pro, dall’altro troviamo tante offerte intriganti su brand magari poco noti, ma non per questo da ignorare. Oggi, ad esempio, portiamo alla vostra attenzione quella che è una cernita relativa al settore delle action cam e delle telecamere di sicurezza, con prodotti di buona qualità venduti a prezzi molto concorrenziali, specie se non siete alla ricerca delle esagerate performance dei leader del mercato come GoPro.

Un esempio? La Action Cam Apeman 4K. Immessa sul mercato alla fine del 2017, è ancora oggi una buona alternativa per chi cerca un prodotto economico ma funzionale, complice il processore Novatek 96660 corredato da un sensore Sony da 20 megapixel. I video sono fluidi e puliti in tutte le risoluzioni disponibili (4K a 24fps, 2K a 30fps e 1080p a 60fps), ed offre la possibilità di zoomare le immagini fino a 5X in digitale. La action cam fa decisamente il suo lavoro anche nel caso degli scatti fotografici (e dispone di una modalità selfie), ed è performante sia all’asciutto che in immersione, dove restituisce immagini e video di buona qualità per quanto, ovviamente, imparagonabili ai risultati offerti dalle più costose action cam GoPro. Mancanze tutto sommato più che giustificabili se si considera che l’attuale prezzo di una GoPro Hero 7 è di ben 429,00€, a differenza dei più umili 37€ necessari per portarsi a casa una Apeman 4K! Insomma: un affare!

Prima di lasciarvi alla nostra selezione di action cam in promozione, vi ricordiamo che non manca poi molto al tanto atteso Black Friday 2019. Come immaginerete, noi di Tom’s saremo in prima linea per offrirvi tutte, ma proprio tutte le offerte di quello che sarà l’attesissimo “venerdì nero”, ma non vi lasceremo soli neanche quando si tratterà di scegliere i doni per i vostri cari, per cui prima di dare un’occhiata alle offerte del giorno vi rinnoviamo il nostro solito invito: seguite le nostre pagine dedicate al Black Friday ed ai Regali di Natale 2019.

