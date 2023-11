Ambulanze volanti? Ancora no ma quasi, ecco il drone con defibrillatore

Alcun ricercatori presso l'Istituto Karolinska (Svezia) hanno raggiunto un traguardo decisamente importante nell'ambito della rianimazione cardiaca, sfruttando droni dotati di defibrillatori esterni automatici (AED). Il loro studio, pubblicato sulla rinomata rivista The Lancet Digital Health, rivela che in oltre la metà dei casi esaminati, i droni hanno superato l'ambulanza di ben tre minuti in media, rappresentando un passo avanti significativo per il soccorso in caso di arresto cardiaco.

Andreas Claesson, professore associato presso il Center for Cardiac Arrest Research dell'Istituto Karolinska, e principale investigatore dello studio, sottolinea l'importanza fondamentale dell'AED: "L'uso di un AED è il fattore singolo più importante nel salvare vite. Utilizziamo droni dotati di AED dall'estate del 2020 e mostriamo in questo follow-up che i droni possono arrivare sul luogo prima di un'ambulanza di diversi minuti. Questo tempo in più ha significato che l'AED potesse essere utilizzato da persone sul luogo in diversi casi.'"

Drone con defibrillatore Everdrone / Istituto Karolinka

In Svezia, ogni anno circa 6.000 persone sono colpite da arresto cardiaco improvviso, con solo un decimo di esse che sopravvive. Nonostante la presenza diffusa di AED nella comunità, spesso mancano nelle case, dove la maggior parte degli arresti cardiaci ha luogo. Per risolvere questa disparità, il Karolinska Institutet, insieme a Region Västra Götaland, SOS Alarm e l'operatore di droni Everdrone, ha avviato un progetto pionieristico nel 2020 per testare l'efficacia di droni dotati di AED in coordinamento con le ambulanze.

Il progetto, che ha coperto un'area con una popolazione di circa 200.000 persone nella parte occidentale della Svezia, ha dimostrato la fattibilità e la sicurezza di questa idea iniziale già nell'estate del 2020, durante uno studio pilota a Gothenburg e Kungälv.

Sofia Schierbeck, studentessa di dottorato presso lo stesso dipartimento e prima autrice dello studio, afferma: "Questo studio più ampio e di follow-up dimostra ora in un campione più ampio che la metodologia funziona durante tutto l'anno, estate e inverno, di giorno e di notte. I droni possono essere avvisati, arrivare, consegnare l'AED e le persone sul posto hanno il tempo di utilizzare l'AED prima dell'arrivo dell'ambulanza.'"

Durante lo studio, i droni hanno consegnato un AED in 55 casi di sospetto arresto cardiaco. In oltre il 67% di questi casi, la consegna è avvenuta prima dell'arrivo dell'ambulanza, con un notevole vantaggio medio di 3 minuti e 14 secondi.

Nei 18 casi di effettivo arresto cardiaco, chi ha chiamato è riuscito a utilizzare l'AED in sei casi, rappresentando il 33%. In due situazioni, il dispositivo ha consigliato una scarica e, in un caso, il paziente è sopravvissuto.

Andreas Claesson conclude: "Il nostro studio dimostra una volta per tutte che è possibile consegnare un AED con i droni e che ciò può avvenire diversi minuti prima dell'arrivo dell'ambulanza in caso di arresto cardiaco acuto. Questo risparmio di tempo ha permesso al centro di emergenza sanitaria di istruire la persona che ha chiamato l'ambulanza a recuperare e utilizzare l'AED in diversi casi prima dell'arrivo dell'ambulanza.'"

La ricerca è stata principalmente finanziata dalla Fondazione Svedese per il Cuore e il Polmone, segnando un passo avanti notevole nel miglioramento delle risposte di emergenza per gli arresti cardiaci. Sia mai che in futuro possano arrivare anche in Italia.