Anche il Brasile sta pensando di rendere bitcoin una valuta a corso legale?

Se bitcoin diventasse una moneta a corso legale anche in un Paese enorme come il Brasile, si tratterebbe di un evento storico enorme. Nei giorni scorsi si è fatto un gran parlare di questa cosa, collegando tra esse due notizie che però non sono affatto connesse: la presentazione di un disegno di legge per regolare le criptovalute e la dichiarazione del deputato che ha presentato il disegno di legge riguardo al desiderio che le criptovalute siano a corso legale nel Paese.

Purtroppo però questo secondo punto è al momento solo un’idea personale del deputato Aureo Ribeiro, e non è presente nel disegno di legge appena presentato, che vuole solo regolamentare gli scambi. In un post su Twitter del resto il giornalista brasiliano Saori Honorato ha già chiarito le cose spiegando esplicitamente che “il disegno di legge non fa alcuna menzione del fatto che bitcoin diventi a corso legale in Brasile. Questo disegno di legge è in fase di sviluppo dal 2015 e dare a bitcoin lo status di “corso legale” è qualcosa che non è mai stato nemmeno preso in considerazione in Brasile.

La recente dichiarazione del deputato Aureo Ribeiro, autore del disegno di legge, in cui afferma che i brasiliani saranno presto in grado di pagare da McDonald’s e acquistare case tramite bitcoin non è dunque altro che un’opinione personale.

La scorsa settimana, il disegno di legge è stato approvato da una commissione speciale della Camera dei deputati e ora passa alla plenaria della Camera. Se approvato dai deputati, avanza al Senato per essere discusso ancora una volta e, se approvato, sarà sottoposto al Presidente per la firma. Non c’è altro al momento sul tavolo dunque, ma questo non significa che presto altre nazioni potrebbero decidere di seguire l’esempio di El Salvador, anche se magari non sarà il Brasile.