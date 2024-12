Nuova stampante 3D Anycubic in Early Bird: risparmia 350€, dopo il prezzo sale a 999€

La stampa 3D è in continua evoluzione e Anycubic è pronta a rivoluzionare il mercato con una nuova proposta entusiasmante: la Anycubic Kobra 3 Max Combo. Questo modello si distingue per la sua capacità di stampa multicolore e un ampio volume di stampa che soddisferà le esigenze di chi cerca prestazioni elevate a un prezzo competitivo. Attualmente disponibile in un’offerta Early Bird, che permette di risparmiare ben 350€, questa stampante è un'occasione da non perdere.

N.B: applicate il coupon "K3MC20" per risparmiare altri 20€ al momento del pagamento.

Vedi offerta su Anycubic

Anycubic Kobra 3 Max Combo, chi dovrebbe acquistarla?

La Anycubic Kobra 3 Max Combo vanta un volume di stampa di 420 x 420 x 500 mm, che la rende una delle stampanti 3D più grandi nella sua categoria per uso domestico. Con la capacità di stampare in 8 colori contemporaneamente grazie alla tecnologia ACE PRO, questa macchina è ideale per progetti complessi e dettagliati. Che si tratti di prototipi professionali o modelli personalizzati, la qualità della stampa è impeccabile, e il processo risulta fluido e preciso.

Una delle funzioni più apprezzate di questa stampante è il sistema di livellamento automatico, che garantisce una superficie di stampa livellata, riducendo al minimo i problemi di adesione e migliorando l'efficienza. Inoltre, la scatola per filamento con capacità di asciugatura integrata assicura che il materiale di stampa rimanga sempre in condizioni ottimali, evitando errori causati da filamenti umidi. La velocità di stampa di 600 mm/s consente di ottenere risultati rapidi senza compromettere la qualità.

L’offerta di lancio è vantaggiosa: con il prezzo Early Bird di 649€, gli utenti possono approfittare di uno sconto notevole, risparmiando ben 350€ rispetto al prezzo di listino di 999€. L’offerta è valida fino al 14 gennaio per i primi 1500 acquisti, quindi è importante affrettarsi per ottenere il miglior prezzo. Successivamente, il prezzo salirà a 699€ fino al 20 febbraio, per poi stabilizzarsi a 999€ dal 21 febbraio in avanti.

Vedi offerta su Anycubic