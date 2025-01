Anycubic lancia la nuova Kobra S1 Combo: prenotala ora a PREZZO SCONTATO!

Anycubic ha appena svelato la sua nuova stampante 3D Kobra S1 Combo, un vero gioiello per gli appassionati di stampa 3D. Disponibile in preordine dal 2 al 5 gennaio, questo modello avanzato è proposto al prezzo promozionale di 549€, con un risparmio considerevole rispetto al prezzo standard. Se siete alla ricerca di una stampante di ultima generazione, questa è l’occasione perfetta per approfittare di un’offerta esclusiva. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori stampanti 3D sul mercato per ulteriori consigli.

Prenota la tua Anycubic Kobra S1 Combo

Anycubic Kobra S1 Combo: perché sceglierla?

La Kobra S1 Combo offre caratteristiche straordinarie che la rendono un prodotto di punta. Grazie alla sua struttura CoreXY completamente chiusa, garantisce stabilità e precisione, con un'area di stampa di 250 x 250 x 250 mm. Inoltre, la funzione di stampa a 8 colori permette di creare progetti multicolore con una facilità mai vista prima, aumentando le possibilità creative. La compatibilità con i principali filamenti, come PLA, PETG, TPU e ABS, rende questa stampante estremamente versatile per ogni esigenza.

Non è solo una questione di qualità, ma anche di velocità: con una velocità di stampa di 600 mm/s, la Kobra S1 Combo è una delle stampanti più rapide sul mercato. E per chi cerca il massimo comfort, il funzionamento silenzioso (44 dB) e l’hotend da 320°C facile da smontare garantiscono un’esperienza senza stress.

Il preordine della Kobra S1 Combo è disponibile solo per pochi giorni: dal 2 al 5 gennaio. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica di acquistare una delle migliori stampanti 3D al prezzo speciale di 549€. Arricchite la vostra collezione e portate le vostre idee a un nuovo livello con Anycubic. Non dimenticate di visitare la pagina ufficiale per scoprire tutti i dettagli e prenotare la vostra stampante.

Scopri di più e prenota ora