Mai più blackout con questa UPS. Approfittate dello sconto del 21%!

Indipendentemente dal fatto che sia il maltempo o temporanee difficoltà locali a causarlo, ogni tanto si può verificare un'interruzione di corrente nella propria abitazione, un inconveniente che, se dovesse protrarsi, può causare disagi nel mantenimento operativo di dispositivi ed elettrodomestici. In questi casi, avere una UPS può davvero fare la differenza, e abbiamo identificato un modello interessante che attualmente beneficia di un notevole sconto su Amazon, nell'ambito delle numerose offerte di primavera. Dotata di 8 prese protette da sovratensione, una porta USB per la ricarica e una potenza di 400W, questa UPS è disponibile oggi a soli 105€.

APC by Schneider, chi dovrebbe acquistarla?

L'APC by Schneider è un dispositivo indispensabile per chi desidera proteggere le proprie apparecchiature elettroniche da improvvise interruzioni di corrente e sovratensioni. Offrendo un backup di batteria e la protezione da sovratensioni per un totale di 8 dispositivi, di cui 6 possono beneficiare anche del backup di batteria, si rivela uno strumento essenziale per l'ufficio o per la casa.

In particolare, è consigliata per chi lavora da casa o ha in casa apparecchiature elettroniche di valore che necessitano di protezione costante e affidabile per non incorrere in danni causati da sbalzi di tensione o interruzioni di corrente improvvisi. Inoltre, con la sua porta di ricarica USB di tipo A, l'APC by Schneider va incontro alle esigenze di chi ha necessità di mantenere carichi dispositivi mobili come smartphone e tablet con la massima efficienza, offrendo una soluzione pratica e veloce.

La protezione della linea dati da sovratensioni aggiunge un ulteriore livello di sicurezza per la strumentazione e i file, rendendo questa UPS una scelta saggia per chi desidera salvaguardare il proprio lavoro e i propri dati da eventuali danni. Al prezzo di 105€ invece d i 149,99€, risulta essere quindi un investimento ponderato per garantire sicurezza e affidabilità agli apparecchi di casa e ufficio.

Vedi offerta su Amazon