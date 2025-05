L’estate è quasi arrivata, e con essa la voglia di vivere ogni momento all’insegna del divertimento e della buona musica. Per accompagnarvi in ogni avventura estiva, la cassa Soundcore Boom 2 si presenta come il compagno ideale, offrendo un’esperienza sonora di qualità superiore al miglior prezzo mai visto: solo 89,99€ su Amazon. È il momento perfetto per portare la vostra musica preferita sempre con voi, garantendo un suono potente e cristallino che farà da colonna sonora alle vostre giornate.

Vedi offerta su Amazon

Soundcore Boom 2, 80W, chi dovrebbe acquistarla?

La Soundcore Boom 2 è una cassa Bluetooth portatile progettata per stupire con un audio ricco e profondo, grazie a un subwoofer racetrack del 50% più grande che vi farà sentire la potenza dei bassi in ogni canzone. La tecnologia BassUp 2.0 vi permette di personalizzare e potenziare l’equalizzazione dei bassi fino a 80W, offrendo un’esperienza audio sbalorditiva. Inoltre, la chiarezza stereo è assicurata da un sistema composto da un subwoofer da 40W e due tweeter da 10W, che lavorano insieme grazie a una tecnologia crossover intelligente, per regalarvi alti nitidi e bassi profondi.

Pensata per accompagnarvi ovunque, la Soundcore Boom 2 garantisce fino a 24 ore di riproduzione con una singola carica, permettendovi di ascoltare la vostra musica senza interruzioni durante tutta la giornata. Non solo: il power bank integrato vi consente di ricaricare il telefono anche quando siete lontani da una presa di corrente, così non perderete mai un momento di condivisione. La cassa è inoltre certificata IPX7 impermeabile e galleggiante, ideale per le giornate in spiaggia, in piscina o anche sotto la pioggia.

Infine, con il pro EQ potrete personalizzare il suono a seconda della canzone o dell’atmosfera che desiderate creare. E per trasformare ogni festa in un evento indimenticabile, la tecnologia PartyCast 2.0 vi consente di collegare fino a oltre 100 speaker Boom 2 insieme, amplificando il divertimento e portando la musica al massimo ovunque siate.