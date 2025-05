Mangiare sano, velocemente e anche se si ha una famiglia numerosa è possibile: vi basta acquistare una buona friggitrice ad aria! Imperdibile offerta su Amazon per la friggitrice Philips Serie 5000! Questo innovativo elettrodomestico con tecnologia RapidAir e cestello da 4.1L è disponibile a soli 69,99€ invece di 79,99€, con uno sconto del 12%. Dotata di touchscreen intuitivo, 13 modalità di cottura e connessione WiFi per accedere a centinaia di ricette tramite app HomeID, vi permetterà di preparare piatti deliziosi e salutari per tutta la famiglia con poca o nessuna aggiunta di olio.

Vedi offerta su Amazon

Friggitrice ad aria Philips Serie 5000, per una cucina più sana anche per famiglie numerose!

La friggitrice Philips Serie 5000 è l'alleato perfetto per chi desidera mangiare in modo più sano senza rinunciare al gusto. Particolarmente consigliata alle famiglie (fino a 4 persone) e a chi ha poco tempo ma non vuole compromettere la qualità dei pasti, questa friggitrice vi permette di cucinare con pochissimo olio grazie alla Tecnologia RapidAir. I suoi 8 programmi preimpostati e i 13 diversi modi di cucinare la rendono versatile per qualsiasi esigenza culinaria, dalla cena infrasettimanale veloce ai piatti più elaborati del weekend.

Per chi ama la tecnologia e cerca praticità in cucina, la connessione all'app HomeID rappresenta un valore aggiunto significativo. Potrete accedere a centinaia di ricette personalizzate, incluse opzioni vegane e vegetariane, tutte curate da esperti. Il design compatto la rende perfetta anche per chi ha spazi limitati in cucina, mentre il touchscreen intuitivo soddisfa chi cerca semplicità d'uso. Con la sua capacità di 4.1L e la versatilità d'uso, questa friggitrice soddisfa le esigenze di chi vuole esplorare nuovi metodi di cottura più salutari senza rinunciare alla bontà.

La friggitrice Philips Serie 5000 rappresenta l'evoluzione della cucina moderna, combinando tecnologia e praticità. Grazie alla Tecnologia RapidAir con design a stella marina, potrete preparare pietanze croccanti fuori e tenere dentro utilizzando pochissimo olio. Con un prezzo ridotto da 79,99€ a soli 69,99€, la friggitrice Philips Serie 5000 rappresenta un investimento eccellente per chi desidera cucinare in modo più sano senza rinunciare al gusto. La combinazione di versatilità, capacità generosa e tecnologia avanzata la rende uno strumento indispensabile in cucina, capace di sostituire numerosi elettrodomestici e di accompagnarvi nella preparazione dei piatti più svariati con risultati sempre impeccabili.