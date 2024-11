Il Black Friday di Nespresso è qui: macchine vertuo a -40% e 60 capsule in REGALO!

Se siete alla ricerca di una macchina da caffè che unisca design, tecnologia e convenienza, allora dovreste prestare attenzione a questa offerta del Black Friday Nespresso. L'azienda propone infatti uno sconto del 40% su tutta la gamma Vertuo, con prezzi a partire da soli 59,00€ invece di 99,00€, e la possibilità di ricevere ben 60 capsule aggiungendo solo 10€ al prezzo finale.

Offerta Black Friday Nespresso, chi dovrebbe approfittarne?

La gamma Vertuo rappresenta la soluzione ideale per gli amanti del caffè che desiderano esplorare diverse varietà e intensità. Grazie alla tecnologia brevettata Centrifusion, che adatta automaticamente i parametri di estrazione in base alla capsula inserita, ogni tazzina diventa un'esperienza di gusto personalizzata. La collezione comprende cinque modelli distintivi, dalla compatta Pop alla sofisticata Plus Deluxe, ciascuno pensato per soddisfare esigenze e stili diversi.

La promozione si articola in diverse opzioni per soddisfare ogni esigenza. La Vertuo Pop, disponibile in diverse colorazioni tra cui Pacific Blue, Mango Yellow e Liquorice Black, parte da soli 59€ invece di 99€. Per chi cerca funzionalità premium, la Vertuo Plus Deluxe è disponibile a 119€ invece di 199€. L'offerta più interessante prevede l'aggiunta di 60 capsule selezionate con soli 10€ in più, includendo una varietà di miscele tra cui Ristretto Classico, Altissio e Fortado.

La promozione include anche servizi premium come la consegna gratuita, garanzia di 24 mesi e assistenza tecnica 24/7 attraverso il numero verde dedicato. Il sistema di pagamento sicuro con crittografia SSL garantisce transazioni protette.

Con prezzi che partono da soli 59,00€ per la sola macchina e 69,00€ per il bundle completo con capsule, la gamma Vertuo rappresenta un'opportunità eccezionale per entrare nel mondo Nespresso o aggiornare la propria macchina. La combinazione di design innovativo, tecnologia all'avanguardia e un'ampia selezione di caffè rende questa promozione particolarmente allettante, soprattutto considerando la garanzia di 24 mesi e l'assistenza tecnica disponibile 24/7!

