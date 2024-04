Arrivano gli Unieuro Special! Offerte imperdibili su tanti elettrodomestici!

Unieuro ha lanciato una promozione a tempo limitato sul suo store online, offrendo notevoli sconti su un'ampia gamma di prodotti tecnologici e di elettronica di consumo. Se state pianificando di rinnovare i vostri dispositivi o apparecchi, questa è un'ottima occasione per esplorare le offerte disponibili, indipendentemente dal vostro budget.

Unieuro Special, perché approfittarne?

Gli sconti offerti da Unieuro abbracciano un’ampia varietà di categorie prodotto, assicurando che ogni tipo di consumatore possa trovare ciò che cerca. Dall'ultimo modello di smartphone all'indispensabile elettrodomestico, la diversità delle opzioni disponibili soddisfa sia i tech enthusiast che chi cerca semplicemente di migliorare la propria routine domestica.

Tra le offerte più allettanti di questa promozione, spicca quella dedicata al Samsung Galaxy Z Flip4, uno degli smartphone pieghevoli più innovativi sul mercato. Originariamente venduto a 1.149€, durante questo periodo promozionale è possibile acquistarlo per soli 549€. Questo modello è celebre per il suo design unico, che porta anche a una serie di funzionalità avanzate, rappresentando una buona occasione per chi desidera possedere uno smartphone diverso dal solito a meno della metà del prezzo di lancio.

Non solo portabilità, ma anche gli indispensabili elettrodomestici vedono tagli significativi sui prezzi. Un esempio è la lavatrice Bosch Serie 2, che grazie alla promozione Unieuro Special vede il suo prezzo dimezzarsi, passando da 629,90€ a soli 319,90€. Questa offerta rappresenta un'ottima chance per rinnovare o migliorare l'efficienza della propria lavanderia domestica senza gravare sul budget.

Vedi offerte su Unieuro