Assemblaggio del rover Mars 2020 in diretta streaming, imperdibile!

Una webcam permette di seguire in diretta video l'assemblaggio del rover Mars 2020. Ingegneri e tecnici sono al lavoro dal lunedì al venerdì a partire da mezzogiorno ora italiana.

Una webcam installata nella camera bianca della Spacecraft Assembly Facility (SAF) presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena permette al pubblico di seguire passo passo l’assemblaggio del rover Mars 2020 prima che venga spedito al sito di lancio. Fuso orario permettendo, consente di osservare il lavoro di ingegneri e tecnici del JPL mentre assemblano e testano il rover prima di imbarcarsi, il prossimo anno, in una delle missioni interplanetarie tecnologicamente più impegnative mai progettate.

“Ci sono così tante cose che accadono e cambiano nella camera bianca, io vengo qui ogni volta che ne ho l’opportunità” ha scritto il project manager di Mars 2020 John McNamee del JPL nella nota ufficiale in cui si annuncia l’iniziativa. “È fantastico poter condividere questa parte del nostro viaggio con il pubblico ogni volta che lo desidera”.

Battezzata semplicemente “Seeing 2020“, la webcam trasmette il video in diretta (senza audio) da una posizione di osservazione che permette una buona visione dell’area di assemblaggio. Chi vuole può anche seguire e partecipare alle live webchat con i membri del team social del JPL e del team di Mars 2020, che saranno disponibili per rispondere alle domande del pubblico sulla missione. I webcast “Seeing 2020” si terranno da lunedì a giovedì, alle 15:00 e alle 20:00 ora italiana. Sono previste poi ulteriori sessioni in concomitanza con attività speciali, come ad esempio i test drive.

Il video live in diretta con la costruzione del rover è sempre online a questo indirizzo:

Il lavoro nella camera bianca si svolge dal lunedì al venerdì a partire da mezzogiorno ora italiana. Quando la camera bianca è vuota può significare che l’attività di assemblaggio sta avvenendo in altre strutture del JPL. La webcam potrebbe venire spenta periodicamente per manutenzione o per problemi tecnici.

L’idea della NASA nasce dal fatto che stanno iniziando i mesi più importanti di assemblaggio e di test finali prima che il rover Mars 2020 venga spedito al Kennedy Space Center della NASA, in Florida. La finestra di lancio si aprirà il 17 luglio 2020, mentre l’atterraggio su Marte è previsto il 18 febbraio 2021. Ricordiamo che Mars 2020 avrà il compito di cercare segni della vita microbica esistita in passato, e di raccogliere campioni di roccia e suolo.

Crediti: NASA