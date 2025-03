Audible GRATIS per 3 Mesi: ascolta i tuoi audiolibri preferiti senza spese!

Preparatevi a immergervi in un mondo di storie avvincenti e contenuti esclusivi con Audible, grazie a un’offerta anticipata delle offerte di primavera di Amazon. Dal 18 marzo al 30 aprile 2025, avete l’opportunità di provare Audible gratuitamente per 3 mesi, accedendo a una vasta libreria di audiolibri e podcast di ogni genere.

Approfittando di questa promozione, potrete ascoltare migliaia di titoli, dai grandi classici ai bestseller moderni, senza alcun costo. Il servizio offre streaming illimitato, con la possibilità di scaricare i contenuti per un ascolto offline e senza interruzioni pubblicitarie.

Vedi offerta su Amazon

Audible gratis per tre mesi, perchè approfittarne?

Con questa promozione esclusiva, potrete accedere a un ricco catalogo di contenuti tramite l’app Audible, compatibile con smartphone, tablet, PC e dispositivi Amazon Echo. I contenuti sono fruibili sia online che offline, perfetti per accompagnarvi nei momenti di relax o durante i vostri spostamenti.

Al termine del periodo promozionale, potrete scegliere se continuare con l’abbonamento a 9,99€ al mese, oppure annullarlo senza alcun vincolo. L’offerta è disponibile solo per un periodo limitato e termina il 30 aprile 2025 alle ore 23:59.

Con oltre 70.000 titoli a disposizione, Audible è la piattaforma perfetta per ogni appassionato di lettura in formato audio. Potrete scegliere tra romanzi d’autore, gialli intriganti, saggi illuminanti, fantascienza e molto altro. Non mancano poi contenuti esclusivi e produzioni originali, tra cui "Harry Potter" narrato da Stephen Fry e l’adattamento audio di "The Sandman" di Neil Gaiman.

Inoltre, Audible offre una ricca selezione di podcast su temi di attualità, cultura e crescita personale, perfetti per chi desidera aggiornarsi o approfondire argomenti di interesse. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica: attivate subito i vostri 3 mesi gratuiti di Audible e scoprite il piacere di ascoltare i migliori contenuti disponibili!

Vedi offerta su Amazon