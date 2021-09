Banda ultralarga sulle isole minori, in partenza un piano da 60 milioni

In seguito alla pubblicazione del decreto del ministro per lo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, in Gazzetta Ufficiale, prende il via il piano per la realizzazione di interventi infrastrutturali per la lo sviluppo della banda ultralarga sul territorio delle isole minori delle regioni Lazio, Puglia, Toscana, Sicilia e Sardegna (come le isole Egadi, Eolie, Pontine e Pelagie). Trovate l’elenco completo delle isole interessate dal decreto al seguente indirizzo.

Credit: Pixabay

Il piano, da ben 60,5 milioni di euro, si inserisce all’interno della strategia italiana per la banda ultralarga e il PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza). È prevista la realizzazione di backhaul ottici per lo sviluppo della banda ultra larga e un aumento della copertura delle rete radiomobile, soprattutto in ottica 5G.

Foto di Markus Spiske da Pexels

