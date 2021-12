Bitcoin è la rete più efficiente al mondo nel creare valore

Quest’anno è stato impressionante perché ha dimostrato quanto valore la rete bitcoin può stabilire e quanto efficientemente può farlo. Nel corso della sua vita, bitcoin ha depositato oltre 60mila miliardi di dollari di volume totale di transazioni e oltre 21mila miliardi di dollari di volume.

Quasi il 70% del valore totale trasferito sulla rete, in termini di USD, è arrivato nel 2021. Il volume totale dei trasferimenti e il volume corretto per le variazioni sono cresciuti rispettivamente di 5,5 volte e 5,1 volte rispetto allo scorso anno. Ciò non include nemmeno il volume di dicembre in sospeso per quest’anno.

Il volume totale dei trasferimenti annuali ha portato bitcoin a quasi 45mila miliardi di dollari nel 2021, ciò pone bitcoin a quasi il 6% come percentuale del volume medio annuo di Fedwire negli ultimi sette anni.