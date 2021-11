Bitcoin supera Tesla per capitalizzazione di mercato

La crescita di capitalizzazione di mercato non sembra arrestarsi per bitcoin, così la popolare criptovaluta ha guadagnato un altro posto nella scalata agli asset con la miglior capitalizzazione di mercato, superando Tesla di Elon Musk e salendo così all’ottavo posto assoluto, alle spalle dell’argento, di Amazon, di Google, di Saudi Aramco, Apple, Microsoft e, ovviamente, dell’oro, che detiene ancora saldamente la prima posizione.

Nello specifico bitcoin ha raggiunto 1250 miliardi di dollari, sufficiente a scalzare Tesla. La capitalizzazione di mercato totale della criptovaluta in realtà ha raggiunto 3mila miliardi di dollari, risultato che la pone al di sopra anche di colossi come Microsoft e Apple che attualmente detengono il secondo e terzo posto in cima agli asset classificati per capitalizzazione di mercato.

L’attuale detentore del primo posto, l’oro, non ha invece al momento concorrenti veri, avendo un vantaggio di 9mila miliardi di dollari. Per raggiungere il primo posto, la capitalizzazione di mercato della criptovaluta dovrebbe quindi quadruplicare. A causa della natura volatile di bitcoin e del mercato delle criptovalute in generale, la sua capitalizzazione potrebbe però cambiare rapidamente, scivolando nuovamente dietro a Tesla, o addirittura fuori dalla top 10.