BitMEX è sponsor ufficiale del Milan

Mentre la Juventus ha scelto di registrare il suo primo NFT, altre squadre della Serie A optano per soluzioni differenti per avvicinarsi al mondo della blockchain e delle criptovalute. Nel corso della mattinata di martedì 10 agosto il Milan ha ufficialmente annunciato via Twitter che l’exchange trading BitMEX sarà un suo sponsor ufficiale. Il logo dell’azienda, specializzata sia nel trading di criptovalute che in quello di derivati digitali, comparirà sulla manica della squadra meneghina. In cosa consiste l’accordo?

“AC Milan e BitMEX, una delle principali piattaforme di crypto derivati al mondo – recita il comunicato stampa – sono lieti di annunciare una partnership pluriennale che vede BitMEX diventare il primo Official Sleeve Partner e Official Cryptocurrency Trading Partner dei Rossoneri. Nell’ambito della partnership, il brand BitMEX sarà visibile sulla manica della divisa ufficiale della squadra maschile e femminile in tutte le competizioni, inclusa la UEFA Champions League, e sulla manica della squadra di eSports rossonera, AQM, segnando un’altra prima assoluta per il Club”.

BitMEX becomes our first-ever Official Sleeve Partner and Official Cryptocurrency Trading Partner ➡️ https://t.co/beuyYzNMr0@BitMEX diventa il nostro primo Official Sleeve Partner e Official Cryptocurrency Trading Partner ➡️ https://t.co/QKcABqXe5Z#SempreMilan pic.twitter.com/ylu73NOqtw — AC Milan (@acmilan) August 10, 2021

La partnership sembra però offrire anche altre attrattive. Come apprendiamo dall’annuncio, infatti, “la collaborazione tra AC Milan e BitMEX offrirà alla fanbase internazionale rossonera accesso al sempre più popolare mondo delle criptovalute, anche con offerte esclusive per i tifosi rossoneri registrati, attraverso un brand affidabile, consentendo anche a BitMEX di espandere l’alfabetizzazione finanziaria digitale. Anche gli utenti BitMEX e i partner commerciali otterranno accesso esclusivo all’iconico brand AC Milan attraverso esperienze uniche. Il logo BitMEX farà il suo debutto sulla maglia del Club il 23 agosto, quando il Milan affronterà la Sampdoria a Genova nella prima giornata della Serie A 2021/22. Il logo farà poi il suo esordio a San Siro davanti ai tifosi rossoneri nella seconda giornata di Serie A di fine agosto contro il Cagliari”.