Black Friday 2019, le migliori offerte su elettrodomestici, cura della persona, casa e giardino

Proseguono le attività del Black Friday e tra le varie tornate di proposte abbiamo pensato di dedicare, oggi, un piccolo spazio a quelle che sono le offerte per la cura della persona, della casa e del giardino, con sconti che riguardano ovviamente anche gli elettrodomestici. In questo articolo, dunque, troverete le proposte dei principali rivenditori online, Amazon in testa, con proposte che riguardano esclusivamente l’ambito domestico.

Come sempre, districarsi in questo mare di sconti è davvero difficile, ma per vostra fortuna ci siamo noi di Tom’s a suggerirvi solo il meglio del meglio, tant’è che seguendo la nostra pagina ufficiale dedicata al Black Friday, potrete monitorare costantemente tutte le più interessanti promozioni online dei principali protagonisti dello shopping online.

Altro giro, altra corsa dunque, quelle che seguono sono le principali offerte del Black Friday relative agli elettrodomestici e la cura della casa. Ma prima di cominciare, vi ricordiamo che, come ogni anno, è disponibile su Amazon anche la promozione di Amazon Warehouse, che offre il il 20% di sconto su prodotti usati e ricondizionati garantiti da Amazon. Non sottovalutatela, perché spesso si trovano ottime offerte su articoli praticamente nuovi anche su elettrodomestici di tutte le dimensioni.

Infine, oltre ai grandi sconti di questi giorni, dunque, Amazon offre la possibilità, fino al prossimo 2 dicembre, di ottenere uno sconto di ben 11 euro sull’iscrizione annuale al servizio Prime, con un prezzo che passa quindi dai canonici 36€ a soli 25€!

La promozione è disponibile solo per i nuovi clienti o a chi, fino ad oggi, si è servito di un piano mensile e non annuale. Scaduto il primo anno, Amazon Prime tornerà poi al suo prezzo canonico, ovvero 36 euro all’anno. Oltre a ciò, ricordiamo che Amazon Prime offre anche tanti vantaggi ai suoi iscritti tra cui:

Offerte Amazon

Offerte Monclick

Offerte Unieuro

Offerte Mediaworld

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!