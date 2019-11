Black Friday Euronics: Galaxy S10e, Google Nest, Fritz!Box e tante Smart TV in offerta

Anche su Euronics sono arrivate le offerte del Black Friday 2019, in quella che è l’iniziativa “Black to the Future”, che sconta, fino al 2 dicembre, tantissimi prodotti tecnologici, con particolare attenzione a smartphone ed elettrodomestici!

Particolarmente interessante è la promozione su Samsung Galaxy S10e, ovvero quella che è la versione più piccola ed economica della linea S10 che, al netto di alcune rinunce, si è presentato da subito come un prodotto interessante, specie per chi non ha eccezionali pretese dal punto di vista fotografico. Galaxy S10e, infatti, rinuncia alla fotocamera zoom, ma resta comunque affidabile e solido dal punto di vista costruttivo e del software, unendo al tutto un design meno massiccio e, per questo, più maneggevole. Non poco, specie se si considera il prezzo di lancio che, o scorso aprile, permetteva di risparmiare ben 300€ rispetto al modello S10. Non poco, specie perché si parla comunque di un hardware da top di gamma e non, come molti ritengono, di un prodotto della fascia media del mercato o – peggio – di un entry level.

Venduto originariamente a 779€, Galaxy 10e è scontato sul portale Euronics a ben 399€ a cui si sommano ben 4 mesi di YouTube Premium in regalo, con cui godere dei servizi YouTube, compreso YuoTube Music, senza pubblicità. S10e, in ogni caso, è solo una delle tante offerte dedicate ad elettrodomestici e prodotti di elettronica varia.

Inoltre, prima di lasciarvi allo shopping, vi rinnoviamo il nostro invito a seguire le nostre pagine specializzate. Oltre che guidarvi negli acquisti del Black Friday, noi di Tom’s vi saremo di supporto anche in occasione del prossimo Natale! Insomma, non vi lasceremo soli neanche quando si tratterà di scegliere i doni per i vostri cari, per cui prima di dare un’occhiata alle offerte del giorno vi rinnoviamo il nostro solito invito: seguite la nostra pagina dedicata al Black Friday e tenete d’occhio anche quella relativa ai Regali di Natale 2019.

