Black Friday Samsung: sconti e coupon da 200€ se acquisti ora

Dopo che diversi store hanno annunciato le loro promozioni a tema Black Friday, ora tocca a Samsung svelare le proprie carte. Tramite il suo portale online, il produttore ha alzato l'asticella rispetto alle sue solite offerte, offrendo sconti fino al 30% e coupon da 200€ su una vasta gamma di prodotti. L'assortimento include l'ultima generazione di smartphone, inclusi quelli pieghevoli, le smart TV ad alta definizione e gli elettrodomestici più innovativi.

Scopri il nostro canale TikTok!

Per ottenere lo sconto fino 30%, sarà necessario utilizzare il codice coupon "SAMSUNGBF", mentre il buono sconto di 200,00€ menzionato in precedenza sarà valido per un futuro acquisto se spenderete almeno 599,00€ entro il 23 novembre. Ma i risparmi non si fermano qui: Samsung offre un ulteriore sconto del 5% se gli acquisti verranno effettuati tramite il proprio account, anziché come ospite senza login. Insomma, ci sono molte opportunità di risparmio, inclusa la possibilità di vincere un viaggio in Corea del Sud.

Black Friday Samsung, chi dovrebbe approfittarne?

Qualsiasi amante della tecnologia o consumatore alla ricerca di un affare dovrebbe approfittare di queste incredibili offerte. Che si tratti di appassionati degli ultimi smartphone pieghevoli, di chi ha bisogno di una nuova smart TV per il proprio salotto, o di chi vuole rinnovare la cucina con elettrodomestici all'avanguardia, queste offerte rappresentano un'occasione irripetibile per portare a casa tutto ciò a prezzi potenzialmente più bassi rispetto a quelli del resto dell'anno.

Se state cercando un nuovo monitor, ad esempio, non lasciatevi scappare l'Odyssey G5 G55T da 34". Grazie all'applicazione di un coupon al momento dell'acquisto, il prezzo scenderà a soli 313,65€. Al momento, nessun altro store propone questo monitor a una cifra così vantaggiosa, fatta eccezione per Amazon che presenta un prezzo simile. Questo monitor sarà perfetto soprattutto per i gamer, grazie al refresh rate di 165 Hz e al tempo di risposta di 1 ms (MPRT). Ma non solo: grazie alla tecnologia HDR10, questo monitor da gaming si rivelerà ottimo anche per la visione di contenuti su YouTube, dove ci sono moltissimi video in HDR, o per godersi un film in tutta comodità, invece che sulla smart TV.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Samsung dedicata all'iniziativa, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerte su Samsung

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!