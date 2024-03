Blink Outdoor: kit con 4 videocamere e campanello smart in sconto del 55%!

Le Offerte di Primavera di Amazon sono cominciate ufficialmente ieri e, fino al 25 marzo sarà possibile approfittare di offerte incredibili su centinaia di prodotti da ogni categoria del marketplace. Tra questi vi è il kit con ben 4 telecamere di sorveglianza Blink Outdoor + il videocitofono smart Blink Video Dorbell. Tutto ciò, infatti, potrà essere vostro a soli 169,99€, con uno sconto del 55% rispetto al prezzo originale di 379,98€!

Kit Blink Outdoor, chi dovrebbe acquistarlo?

Il sistema di sicurezza Blink rappresenta la scelta ideale per coloro che vivono in case indipendenti e desiderano garantire la massima protezione alla propria abitazione. Le 4 videocamere incluse nel kit possono essere facilmente posizionate su qualsiasi parete, consentendo di registrare video in alta definizione sia di giorno che di notte grazie alla funzione di visione notturna a infrarossi.

Ciò che rende questo kit davvero eccezionale è la sua compatibilità con Alexa. Questo significa che è possibile ricevere notifiche direttamente sullo smartphone o sull'assistente vocale in caso di rilevamento di movimenti o suonate al videocitofono. Questa funzionalità lo rende particolarmente adatto per chi possiede uno smart hub con integrazione Alexa, consentendo di monitorare le videocamere e il videocitofono direttamente dal display del dispositivo, oltre che tramite smartphone.

L'installazione di tutte le componenti del kit è estremamente semplice e non richiede alcuna modifica alla rete elettrica, poiché le videocamere funzionano senza fili e sono alimentate da batterie AA. Questo, dunque, rende il sistema adatto anche a chi vive in affitto e non può apportare modifiche strutturali alla propria abitazione.

Insomma, il sistema di sicurezza Blink offre una soluzione completa e conveniente per monitorare e proteggere la propria casa, garantendo tranquillità e sicurezza a chiunque lo utilizzi. Non possiamo, dunque, non consigliarvelo per garantire la sicurezza della vostra abitazione tramite tecnologia all'avanguardia!

