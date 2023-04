Come avrete letto, in mattinata vi abbiamo proposto un articolo dedicato ai cosiddetti “Amazon Finds”, ovvero quei prodotti rintracciabili su Amazon che, grazie a social come TikTok, vivono una grande popolarità, tale da divenire dei veri e propri best seller.

E così, se stamattina vi avevamo proposto quella che era l’ottima offerta dedicata ad uno splendido speaker portatile targato Xiaomi, restiamo ora sul tema degli Amazon Finds grazie ad un prodotto che ha davvero spopolato oltreoceano e che, da qualche tempo, è finalmente disponibile anche in Italia al prezzo di 39,45€!

Se frequentate TikTok lo avrete già riconosciuto: si tratta del piccolo frullatore portatile Tepita che, oltre a frullare in modo istantaneo frutta e verdura, funge anche da boraccia, con l’intento di offrire a sportivi, o semplici amanti dei succhi freschi, mix di frutta frullata istantanea!

Il funzionamento, in effetti, ha del genio: realizzato in materiale plastico per alimenti, leggero ma molto resistente, questo frullatore ha l’aspetto di una borraccia trasparente, sulla cui base metallica è incorporato un piccolo frullatore con 4 lame in acciaio.

Il concept è pensato appositamente per la frutta, e l’idea è quella di riempire il frullatore con frutta fresca, tagliata quel tanto che basta affinché possa essere “imbottigliata”, e che può poi essere frullata al momento, così da mantenere in modo eccellente tutte le proprietà organolettiche della frutta intera o a pezzi.

Bastano appena 30 secondi perché questo dispositivo frulli tutto a dovere, e grazie alla sua batteria integrata, non avrete neanche bisogno di collegarlo ad una presa elettrica. Potrete letteralmente “frullare sul posto”, e per altro la batteria ha una durata tale che potrete replicare l’operazione fino a 10-15 volte di fila, a seconda della frutta inserita.

Ovviamente si tratta di un dispositivo smontabile, facilmente lavabile e, soprattutto, sicuro da utilizzare, il cui avvio è impossibile senza un corretto aggancio della bottiglia alla base, onde evitare spiacevoli incidenti nel processo di pulizia.

Insomma, parliamo di un dispositivo davvero bellissimo e utile, perfetto per sportivi e non, e che difficilmente era reperibile su Amazon! Per questo, vi invitiamo ad effettuare subito il vostro acquisto, consultando la pagina della piattaforma dedicata al prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!