Caldo insopportabile? Scegli i climatizzatori Viessmann e ricevi un buono Amazon da 100€

È scoppiata l'estate e con essa il desiderio di comfort climatico. Viessmann vi offre un'occasione imperdibile per trasformare la vostra casa in un'oasi di freschezza. Acquistando i nuovissimi condizionatori Vitoclima 232-S e Vitoclima 300-S, potrete beneficiare di un buono Amazon del valore di 100€. Questa promozione esclusiva è pensata per garantirvi non solo un ambiente ideale, ma anche vantaggi concreti.

Promozione Viessman, come sfruttarla?

Aderire all'iniziativa è un gioco da ragazzi. Vi basterà richiedere un preventivo gratuito sul portale ufficiale Viessmann, senza alcun vincolo. L'offerta è riservata ai primi 100 impianti di climatizzazione Vitoclima 232-S e Vitoclima 300-S, nella tonalità "bianco opaco", acquistati e montati nel periodo compreso tra il 2 luglio e il 9 agosto 2024. Per le altre tipologie di apparecchi, è previsto un buono Amazon di 40€.

Vitoclima 232-S e Vitoclima 300-S, tra i migliori condizionatori in circolazione, sono rinomati per la loro straordinaria efficienza energetica (classe A+++) e il design raffinato che si adatta a ogni interno. Sono dotati di funzionalità all'avanguardia come il controllo Wi-Fi a distanza e il sensore "I feel" che percepisce la temperatura ambientale per una regolazione automatica ottimale.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica! Per informazioni dettagliate e il regolamento completo, consultate il sito web ufficiale Viessmann o mettetevi in contatto con un partner autorizzato. Questa promozione non solo migliorerà il vostro benessere domestico, ma evidenzia anche l'impegno di Viessmann nel fornire soluzioni tecnologicamente avanzate e vantaggi esclusivi alla propria clientela.

Cogliete al volo questa straordinaria chance di ottimizzare il vostro comfort estivo con i condizionatori Viessmann e ricevere un buono Amazon di 100€. Richiedete ora un preventivo gratuito senza impegno!

