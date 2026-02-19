Il Carnevale quest’anno si festeggia con occasioni imperdibili firmate LG. Se siete alla ricerca del momento giusto per rinnovare i vostri dispositivi tecnologici, questa è l’opportunità che stavate aspettando. La promozione “Carnevale di offerte” porta con sé vantaggi esclusivi pensati per premiarvi con uno sconto extra e un regalo speciale per i vostri prossimi acquisti.

Offerte LG di carnevale, perché approfittarne?

Fino al 25 febbraio, infatti, potete approfittare di fino al 10% di extra sconto direttamente sullo store LG. Un’occasione ideale per acquistare i prodotti che desiderate risparmiando ancora di più rispetto alle offerte già disponibili. La promozione è riservata ai clienti Member LG, permettendovi di accedere a condizioni vantaggiose e dedicate.

Ma non finisce qui: oltre allo sconto immediato, riceverete anche un coupon da 200€ valido per il vostro prossimo acquisto. Il buono sarà spendibile dal 1° aprile al 30 aprile, utilizzabile in un’unica soluzione su un ordine minimo di 1.000€ effettuato sempre sullo store LG. Si tratta di un’opportunità concreta per pianificare un ulteriore acquisto e ottenere un risparmio significativo.

Il coupon vi sarà inviato via e-mail entro le due settimane successive alla conclusione della campagna promozionale. Non lasciatevi sfuggire questa iniziativa esclusiva: il Carnevale di LG è il momento perfetto per concedervi tecnologia di qualità con vantaggi doppi. Approfittatene ora e preparatevi a festeggiare con offerte davvero straordinarie.

