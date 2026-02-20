La Pasqua 2026 segna un punto di svolta per i collezionisti. Tra l'attesissimo debutto di One Piece e le conferme di grandi classici come Harry Potter e Pokémon, la caccia alla sorpresa perfetta è ufficialmente aperta. Ma come evitare i doppioni e lo spreco di budget? La risposta non è nel caso, ma nella fisica: il segreto è il metodo della bilancia.

Negli ultimi anni, pesare le uova di Pasqua è diventato un vero e proprio rito. Il principio è semplice: mentre la quantità di cioccolato e il peso dell'imballaggio rimangono pressoché costanti, la sorpresa all'interno ha un peso specifico che varia in base ai dettagli, ai materiali e alla complessità del personaggio. Anche una differenza di soli 10 o 15 grammi può essere il segnale inequivocabile che all'interno si nasconde il pezzo mancante della tua collezione. Per mettere in pratica questo metodo con successo, i "cacciatori" più esperti seguono tre regole d'oro:

La precisione è tutto: utilizzare una bilancia digitale con sensibilità al grammo. Il confronto relativo: non limitarti a pesare un solo uovo. Confronta almeno 4 o 5 esemplari della stessa serie. Quello che si discosta sensibilmente dalla media contiene quasi certamente il personaggio più massiccio (o il più leggero). Il fattore errore: considera sempre uno scarto di circa 5 grammi dovuto a piccole variazioni nello spessore del guscio di cioccolato durante la produzione industriale.

Detto ciò, in questa guida abbiamo raccolto i pesi medi rilevati per le linee Kinder GranSorpresa 2026, aiutandoti a trasformare la tua spesa in una missione di precisione.

Kinder GranSorpresa Maxi: One Piece (220g)

La novità assoluta di quest'anno. Le sorprese sono figure in stile Funko Pop dei membri più iconici della ciurma di Cappello di Paglia.

Monkey D. Luffy : circa 446g - 470g. È generalmente l'uovo più pesante della serie a causa dei dettagli del cappello e della posa dinamica.

: circa 446g - 470g. È generalmente l'uovo più pesante della serie a causa dei dettagli del cappello e della posa dinamica. Sanji : circa 440g - 460g. Peso intermedio, facile da confondere con Luffy; cerca l'uovo che tende verso i 450g netti.

: circa 440g - 460g. Peso intermedio, facile da confondere con Luffy; cerca l'uovo che tende verso i 450g netti. Roronoa Zoro: circa 426g - 440g. Risulta essere solitamente il più leggero della collezione, poiché le sue spade sono sottili e meno dense del corpo principale.

Kinder GranSorpresa Maxi: Harry Potter (220g)

Continua la collaborazione con il mondo magico, quest'anno con nuove pose sempre in formato Funko Pop.

Draco Malfoy : circa 405g.

: circa 405g. Harry Potter : circa 400g.

: circa 400g. Lord Voldemort : circa 370g (estremamente leggero).

: circa 370g (estremamente leggero). Ron Weasley: circa 365g.

Kinder GranSorpresa Gigante (320g)

Le uova più grandi offrono spesso "doppie sorprese" o personaggi di grandi dimensioni.

Pokémon

Snorlax : ~540g (il più massiccio).

: ~540g (il più massiccio). Jigglypuff : ~530g.

: ~530g. Pikachu: ~520g.

Disney Princess & Marvel Avengers

Ariel ed Eric / Vaiana e Maui : i pesi oscillano tra 615g e 650g.

: i pesi oscillano tra 615g e 650g. Belle e la Bestia : è il "peso massimo" della linea Princess con circa 675g - 680g.

: è il "peso massimo" della linea Princess con circa 675g - 680g. Marvel (Iron Man vs Thanos / Hulk): le confezioni con due personaggi partono dai 580g in su.

Kinder GranSorpresa Classico (150g)

Ideale per i fan dei grandi classici Disney e dei motori.