La Serie A torna con un incontro che promette spettacolo: Lecce vs Inter, in programma il 21 febbraio alle 18:00, sarà visibile in diretta streaming su DAZN. Se siete all’estero o semplicemente preferite seguire la partita dal vostro dispositivo preferito, il servizio di streaming offre la possibilità di assistere al match in tempo reale, garantendo comodità e accessibilità ovunque vi troviate. Non perdete l’occasione di vedere i nerazzurri affrontare i salentini in una sfida che mette in palio punti preziosi per entrambe le squadre.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Lecce vs Inter in TV e streaming

La partita Lecce vs Inter è prevista per le 18:00 del 21 febbraio e sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Arrivando al campo, il Lecce dovrà cercare di interrompere una serie negativa che dura da tempo contro l’Inter. I salentini hanno perso tutte le ultime sette sfide di Serie A contro i nerazzurri e non hanno segnato nelle ultime sei. Se la tendenza dovesse continuare, sarebbe la prima volta nella storia del Lecce che una singola squadra riesce a infliggere sette sconfitte consecutive in Serie A. Il percorso recente evidenzia un momento difficile per la squadra di casa, che dovrà inventarsi qualcosa di speciale per provare a ribaltare il pronostico.

Dall’altra parte, l’Inter arriva con la fiducia alle stelle. I nerazzurri hanno tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime sei partite di campionato contro il Lecce. In caso di clean sheet, quella salentina diventerebbe la squadra contro la quale l’Inter vanta la serie aperta più lunga di match senza subire gol nel massimo torneo, superando l’attuale primato di sei partite consecutive contro il Como. La solidità difensiva dei campioni in carica sarà uno dei fattori chiave della sfida.

Inoltre, il Lecce ha storicamente faticato contro le squadre capoliste in Serie A. Nelle ultime cinque stagioni, i salentini non hanno mai battuto la capolista all’inizio del torneo: 11 gli incontri totali, con un bilancio di tre pareggi e ben otto sconfitte, comprese tutte le ultime sei partite senza mai trovare la rete. Questo scenario evidenzia quanto la sfida contro l’Inter rappresenti una vera prova di forza per i ragazzi di casa.

Probabili formazioni Lecce vs Inter

LECCE (4-2-3-1) : Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco

: Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Pio Esposito. All Chivu

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.