La Serie A torna con un match molto atteso: Atalanta vs Napoli, in programma il 22 febbraio alle 15:00. Per tutti gli appassionati che vogliono seguire la partita in diretta, anche dall’estero o semplicemente in modalità streaming per maggiore comodità, l’incontro sarà trasmesso su DAZN, la piattaforma leader per lo sport in streaming. Grazie all’app di DAZN, disponibile su smart TV, smartphone, tablet o computer, i tifosi potranno godersi il match ovunque si trovino, senza perdere nemmeno un minuto di azione.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Atalanta vs Napoli in TV e streaming

La partita Atalanta vs Napoli è prevista per le 15:00 del 22 febbraio e sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Come arrivano le due squadre

L’Atalanta affronta questo incontro con il Napoli dopo una serie di risultati altalenanti, cercando di invertire una tendenza recente negativa contro i partenopei. Nelle ultime quattro gare casalinghe contro il Napoli in Serie A, la Dea ha sempre perso, replicando lo stesso numero di sconfitte accumulato nelle precedenti otto sfide interne (8V, 4N, 4P). Nonostante le difficoltà, la squadra di Gasperini punta a sfruttare il fattore campo per interrompere questa striscia e provare a dare filo da torcere a una delle formazioni più in forma del campionato.

Il Napoli si presenta a Bergamo con un ruolino di marcia molto convincente: nelle ultime otto partite contro l’Atalanta in Serie A, i partenopei hanno vinto sei volte, segnando sempre almeno due reti in queste vittorie. Dopo il successo per 3-1 nel match di andata di questa stagione, gli uomini di Spalletti hanno l’opportunità di vincere per la prima volta entrambe le gare stagionali contro la Dea dal 2022/23, confermando il loro dominio negli scontri diretti più recenti.

Dalla stagione 2018/19, nelle ultime 15 sfide tra Atalanta e Napoli in Serie A, sono sempre stati segnati almeno due gol a partita, con una media complessiva di 3,7 reti a incontro, rendendo questo match un appuntamento ad alta intensità e spettacolo garantito. I precedenti suggeriscono che entrambe le squadre punteranno a segnare fin dai primi minuti, promettendo una sfida ricca di emozioni e gol.

Probabili formazioni Atalanta vs Napoli

ATALANTA (3-4-2-1) : Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.

: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All. Palladino. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Vergara; Hojlund. All. Conte.

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.