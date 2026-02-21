Se state pensando di fare qualche acquisto tecnologico questo fine settimana, c’è un’opportunità che merita tutta la vostra attenzione. Il vero affare del weekend è il -15% extra garantito dall’app MediaWorld, un vantaggio concreto che può trasformare una spesa programmata in un’occasione davvero conveniente. Parliamo di un’iniziativa valida solo il 21 e 22 febbraio, quindi con una finestra temporale molto limitata: proprio per questo, conviene arrivare preparati.

Offerte Mediaworld su APP, perché approfittarne?

Il meccanismo è semplice: completando i vostri acquisti tramite l’app ufficiale MediaWorld, ottenete un ulteriore 15% di sconto che si aggiunge a eventuali promozioni già attive sui prodotti. A prima vista il 15% potrebbe sembrarvi una riduzione contenuta, ma quando viene sommata ad altri ribassi già applicati (soprattutto su articoli tech, grandi elettrodomestici, smartphone o accessori) il risparmio finale può diventare davvero interessante.

Per massimizzare il vantaggio, il consiglio è di iscrivervi anche al programma gratuito MW Club. L’iscrizione richiede pochi minuti e spesso consente di accedere a sconti riservati, offerte personalizzate e promozioni esclusive dedicate ai membri. Un piccolo passaggio aggiuntivo che può fare la differenza sul totale dello scontrino, soprattutto durante iniziative lampo come questa.

In definitiva, vi bastano due operazioni semplici: scaricare (o utilizzare) l’app e aderire al MW Club per rendere il vostro shopping molto più conveniente. Se avevate già in mente un acquisto, questo weekend potrebbe essere il momento giusto per agire. Ricordate però: l’extra sconto è valido soltanto il 21 e 22 febbraio, quindi organizzatevi per tempo e approfittatene finché è disponibile.

