In occasione dei LEGO Days, vi aspetta un’opportunità imperdibile da non lasciarvi sfuggire. Solo per un periodo limitato, da Libraccio potete approfittare di una promozione esclusiva pensata per tutti gli amanti delle costruzioni: acquistando 2 set LEGO, riceverete uno sconto immediato del 25%. È il momento ideale per arricchire la vostra collezione o per sorprendere qualcuno con un regalo creativo e originale.

Vedi offerte su Libraccio

LEGO Days Libraccio, perché approfittarne?

L’offerta è valida su centinaia di costruzioni LEGO a disponibilità immediata, così potete scegliere in totale libertà tra le linee più amate e i set più desiderati. Dalle avventure più dinamiche ai modelli da esposizione ricchi di dettagli, troverete proposte adatte a tutte le età e a ogni livello di esperienza. Vi basta selezionare due set tra quelli disponibili online per ottenere automaticamente lo sconto del 25% sul totale.

Che stiate cercando un’idea regalo speciale o vogliate concedervi qualche ora di svago e creatività, questa promozione è l’occasione perfetta. Le costruzioni LEGO non sono solo un passatempo, ma un modo per stimolare fantasia, concentrazione e voglia di mettersi alla prova. Con il 25% di sconto acquistando due set, il divertimento diventa ancora più conveniente.

Affrettatevi però: l’offerta è valida esclusivamente online e solo fino a domani 20 febbraio. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità dei LEGO Days e visitate subito il sito di Libraccio per scegliere i vostri due set preferiti. Il momento giusto per costruire, creare e risparmiare è adesso.

Vedi offerte su Libraccio