La Serie A torna protagonista con un match imperdibile tra Juventus e Como, in programma il 21 febbraio alle 15:00. L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN, disponibile sia per chi si trova in Italia sia per gli appassionati all’estero, grazie alla piattaforma streaming accessibile da ogni dispositivo connesso a internet. Seguendo la diretta streaming potrete vivere ogni azione in tempo reale, comodamente da casa o in mobilità, senza perdervi nemmeno un gol dei bianconeri e dei lariani.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Juventus vs Como in TV e streaming

La partita Juventus vs Como è prevista per le 15:00 del 21 febbraio e sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Dopo una striscia impressionante di 23 risultati utili consecutivi (14 vittorie e 9 pareggi), la Juventus ha subito una battuta d’arresto nell’andata contro il Como, rischiando di ripetere un curioso record storico. Infatti, se dovesse subire una seconda sconfitta consecutiva contro i lariani, sarebbe la seconda volta nella storia della Serie A, dopo il periodo tra novembre 1950 e gennaio 1952, quando i bianconeri persero tre incontri consecutivi contro il Como. Nonostante ciò, la squadra guidata da Allegri resta solida e determinata a riscattarsi davanti al proprio pubblico.

Il Como si presenta a questo match con il morale alto, forte dei tre gol segnati negli ultimi due incroci di campionato contro la Juventus, due dei quali nell’andata stagionale. Numeri significativi se si pensa che nelle 14 gare precedenti i lariani avevano segnato appena tre reti totali contro i bianconeri, restando a secco in ben 11 occasioni. L’attacco del Como, quindi, sembra aver trovato la chiave per mettere in difficoltà i campioni d’Italia.

I precedenti tra le due squadre allo Stadium sorridono nettamente ai bianconeri: l’ultima sconfitta in casa contro il Como risale all’1 aprile 1951 (0-3), mentre da allora la Juventus ha collezionato sette vittorie, cinque pareggi e otto clean sheet. Inoltre, in tutte le sfide casalinghe successive, i bianconeri non hanno mai subito più di un gol a partita, confermando una solidità difensiva che sarà fondamentale per mantenere il record anche in questo nuovo confronto.

Probabili formazioni Juventus vs Como

JUVENTUS (3-4-2-1) : Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Openda. All. Spalletti.

: Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Openda. All. Spalletti. COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Baturina, J. Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.