Cashback Playmobil: acquista 2 articoli e ricevi un rimborso del 50%!

Con il cashback Playmobil, avete l'occasione perfetta per acquistare i migliori giocattoli della celebre marca e ricevere un rimborso pari al 50% del valore del prodotto meno caro. Questa promozione, attiva fino al 6 gennaio 2025, è un'opportunità imperdibile per preparare i regali di Natale o semplicemente ampliare la collezione dei vostri piccoli, risparmiando notevolmente.

Il cashback si applica all'acquisto di due prodotti Playmobil in un unico scontrino o fattura, sia presso i negozi fisici partecipanti che online, permettendovi di recuperare fino a 80€ sull'importo speso per l'articolo più economico.

Promozione cashback Playmobil, come partecipare

Partecipare alla promozione è semplice e veloce. Dopo aver completato l'acquisto, dovrete conservare lo scontrino o la fattura, e registrarvi sul sito ufficiale Playmobil dedicato al cashback entro cinque giorni dalla data di acquisto. Basterà caricare i vostri dati e il documento di acquisto per ottenere il rimborso direttamente sul vostro conto tramite bonifico bancario o su carta ricaricabile Hype.

È importante notare che i rimborsi non sono disponibili su piattaforme come PayPal, quindi è necessario assicurarsi di avere uno dei metodi di pagamento accettati per ricevere il credito. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di leggere il regolamento completo.

Questa promozione vi consente di scegliere tra una vasta gamma di giocattoli Playmobil, dai set più amati come quelli a tema pirati, dinosauri, o le nuove linee come Wiltopia e Ayuma, soddisfacendo i desideri di ogni bambino. E se i vostri piccoli hanno già chiesto uno dei loro set preferiti per Natale, questo è il momento ideale per acquistarlo e approfittare del risparmio offerto dal cashback!

Inoltre, la possibilità di acquistare sia nei negozi fisici che online rende questa promozione accessibile a tutti, indipendentemente dalla modalità di acquisto che preferite​. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di regalare gioia ai vostri bambini risparmiando!

Visita il sito Playmobil