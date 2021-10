CBDC, Visa ha sviluppato un concept per l’interoperabilità dei pagamenti

Il gigante dei pagamenti Visa ha fatto un passo avanti verso la realizzazione della sua visione per le valute digitali delle banche centrali (CBDC), sviluppando un concept che mostra come le varie CBDC possono essere interoperabili tra loro per effettuare pagamenti.

Il concetto, chiamato “Universal Payments Channel” (UPC), delinea come varie reti blockchain possono essere interconnesse per consentire il trasferimento di CBDC e come in futuro Visa potrà aiutare a scambiare varie CBDC costruite su diverse blockchain.

Le valute digitali, tra cui CBDC e stablecoin, svolgeranno un ruolo essenziale nella vita finanziaria delle persone in futuro, secondo Visa. E affinché le valute digitali abbiano successo, Visa pensa che debbano avere una grande esperienza di consumo e un’accettazione diffusa da parte dei commercianti. “Significa la capacità di effettuare e ricevere pagamenti, indipendentemente dalla valuta, dal canale o dal fattore di forma. Ed è qui che entra in gioco il concetto UPC di Visa”, ha detto la società.

UPC è un protocollo concettuale che facilita i pagamenti in valuta digitale tra diverse parti. “Il protocollo UPC facilita i pagamenti attraverso un’entità, chiamata hub UPC, che funge da gateway per ricevere richieste di pagamento da parti mittenti registrate e le indirizza a parti destinatarie registrate”, si legge nel suo white paper.