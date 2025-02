Celebra il 100° anniversario Disney con il set LEGO Mini Steamboat Willie, oggi in OFFERTA!

Se siete appassionati di LEGO e Disney, non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. Il set LEGO Mini Steamboat Willie è disponibile a soli 47,12€, con uno sconto dell'11% rispetto al prezzo mediano di 52,68€. Un’occasione unica per aggiungere alla vostra collezione un pezzo che celebra il 100° anniversario Disney con un design nostalgico e dettagli iconici.

Set LEGO Steamboat Willie, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo set esclusivo LEGO ricrea in miniatura l’iconico battello a vapore Steamboat Willie, protagonista del cortometraggio del 1928 che ha segnato il debutto di Topolino nel mondo dell’animazione. La fedeltà ai dettagli è straordinaria: la barca, interamente in bianco e nero, presenta una ruota a pale rotante, tubi del vapore mobili e una struttura solida che lo rende perfetto sia per il gioco che per l’esposizione.

All’interno troverete anche una minifigure di Topolino, che aggiunge un tocco autentico e rende il set ideale per ricreare scene memorabili o per essere esposto con orgoglio in qualsiasi collezione di fan Disney e LEGO. Le dimensioni compatte, con un’altezza di 12,7 cm, una lunghezza di 17,8 cm e una larghezza di 10,2 cm, lo rendono un pezzo da collezione perfetto per qualsiasi scaffale o scrivania.

Che siate collezionisti, appassionati di set LEGO esclusivi o alla ricerca di un regalo speciale per un fan della Disney, questo Mini Steamboat Willie è una scelta perfetta. Il design retrò, unito alla celebrazione del 100° anniversario Disney, lo rende un pezzo imperdibile per chiunque voglia possedere un piccolo pezzo di storia dell’animazione.

Ora disponibile a soli 47,12€, con uno sconto dell’11%, questo set è un affare da non perdere. Non lasciatevi sfuggire questa offerta: il LEGO Mini Steamboat Willie potrebbe andare a ruba! Nel caso foste interessati all'universo LEGO, vi suggeriamo anche di dare un'occhiata al nostro articolo dedicato ai set LEGO in uscita prossimamente.

Vedi offerta su Amazon